Almería Verdiblanca inicia su proceso electoral jueves 04 de febrero de 2021 , 16:31h





Las medidas anunciadas el pasado 28 de diciembre por el presidente de Verdiblanca para aprobar acuerdos generales de la entidad y elección de nueva Junta Directiva ya se están llevando a cabo. El proceso innovador puesto en práctica al amparo del Real Decreto Ley 8/2020 ha echado a andar esta semana de mano de voluntariado y plantilla de la entidad con estrictas medidas de seguridad anti COVID y con total privacidad del sentido de sus votos.



Hasta el próximo 15 de febrero los socios y socias de Verdiblanca tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto convocado por el presidente de esta Asociación de Personas con Discapacidad Antonio Sánchez de Amo. Para poder llevar a cabo este proceso con las máximas garantías de participación y seguridad ha tenido que innovar con una fórmula pionera en el tercer sector: el voto por escrito sin sesión. Este método permite en la actual situación de pandemia que la asamblea anual no se celebre presencialmente, sino que todos los socios reciban en sus domicilios información precisa de todos los acuerdos que tienen que aprobarse.



Cada socio está votando en sobre cerrado y firmado por fuera. En el interior introduce dos sobres cerrados sin identificar con cada uno de los acuerdos que serán vertidos en sus correspondientes urnas, evitando así saber quién ha emitido cada voto, preservando el secreto del mismo. Todos los sobres serán abiertos el día del escrutinio, el 18 de febrero, ante la Junta Electoral, y será emitido en vivo por streaming a través del perfil en Facebook de Verdiblanca para garantizar la transparencia del proceso.



Centenares de socios y socias han sido convocados a participar en este proceso democrático innovador que recoge la normativa anti COVID regulada por el Gobierno. La mitad de ellos, residentes en algún municipio de la provincia almeriense, han recibido la información por correo certificado; mientras que al resto, con domicilio en la capital de Almería, se lo están entregando en mano voluntariado y plantilla de la entidad. Este reparto se está haciendo con las extremas medidas de seguridad en salud, tanto en el uso de mascarillas y guantes como la aplicación permanente de gel hidroalcohólico.



Hay quienes prefieren acudir a la sede de Verdiblanca para ejercer su voto, para lo cual están solicitando cita previa en el 950221000 extensión 1. Además, para despejar dudas y aclarar consultas, la asociación ha habilitado una cuenta de correo electrónico especialmente para este proceso:



Hasta el momento la masa social de la entidad está siendo colaborativa y comprensiva con este proceso, sobre todo quienes no desean que ante los riesgos de contagio se celebre un acto social multitudinario; además de estar prohibido por las normas actuales de restricción de movilidad y reuniones de personas.

La Junta Directiva de Verdiblanca lamenta que no se haya podido celebrar la asamblea que fue convocada para el 30 de octubre y que tuvo que ser anulada por el nuevo Estado de Alarma decretado; ni tampoco telemáticamente porque empresas especializadas consultadas desaconsejaron su celebración ante el alto porcentaje de socios con una brecha importante por analfabetismo digital y sin recursos económicos para dispositivos. Por tal motivo, todos los contenidos que están siendo votados han estado a disposición de los socios y socias bien en la página web de la entidad o en el tablón de anuncios de la asociación, además de haber sido difundidos por mailing y mensajería instantánea.

