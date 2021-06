Noticias de Vícar Vícar Propone Unas Fiestas De La Puebla Con Aire Retro facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Idea Es Ir Recuperando El Pulso De Los Festejos Tras Su Paralización Por La Pandemia “Si como se espera la incidencia de la COVID-19 mantiene su incidencia a la baja podremos celebrar a partir de la segunda quincena de junio los festejos patronales de cada verano y lo haremos con una total seguridad para todos”, ha indicado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quien ya ha dado orden de iniciar los preparativos para las fiestas de María Madre de la Iglesia, en Puebla de Vícar previstas del 18 a 20 de junio. Unos festejos que supondrán el reencuentro de los vicarios con sus celebraciones patronales y a los que seguirán en julio los de La Gangosa y Las Cabañuelas.



“Comenzaremos con un formato reducido y adecuada a las circunstancias pues la idea es ir recuperando el pulso de los festejos poco a poco y de una forma segura”, ha señalado Antonio Bonilla que propone unas fiestas de La Puebla que recuperen algunas de las actividades tradicionales y relacionadas con la cultura agrícola. “Trataremos de recuperar algunos concursos como los de sandías, o el ornitológico, y otras como las carreras de cintas y lso caballistas que han tenido aparición a lo largo de nuestra historia festiva. Para ello queremos implicar a los vecinos, instándoles a que participen en esta recuperación de tradiciones, la mayoría relacionadas con la cultura agrícola”, ha añadido Antonio Bonilla.



La puesta en valor de la agricultura local y almeriense, será otra de las bases sobre la que gire la programación, con desayunos saludables al inicio de cada jornada y un especial énfasis por reivindicar el valor de la sandía, especialmente en este año de dificultad.



En principio los de La Puebla serán unos festejos sin feria del mediodía. Aunque se ofrecerá decoración festiva a los establecimientos hosteleros y se contará con un recinto perimetral único para albergar las atracciones infantiles con las máximas garantías de seguridad. “Este es un año muy especial y diferente en el que es necesario ser responsable en la convivencia y en empezar a recibir la vuelta la normalidad”, señala la nueva concejal de Festejos, Vanesa Lidueña que ya trabaja con su equipo en la programación para Puebla de Vícar. “Ya ha dado comienzo el Memorial Patricio López Antequera, cuyas finales coincidirán con las fiestas, y estamos preparando una gran variedad de torneos deportivos y otras actividades. Habrá solo un noche de verbena, en la Plaza de la Libertad y algunas otras novedades que iremos desvelando conforme se vaya cerrando la programación”.



También se pretende mantener los libros de fiestas, y en apoyo al tejido empresarial que siempre ha aportado económicamente a su elaboración, su presencia en el libro no tendrá coste alguno para ellos. Igualmente se hace un llamamiento a los vecinos para que aporten material gráfico sobre su barrio y de otras ediciones de las fiestas y poder incorporarlas a la publicación.

