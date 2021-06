Crespo destaca la apuesta inversora del Gobierno andaluz en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

viernes 04 de junio de 2021 , 18:27h

La responsable en materia de Desarrollo Sostenible presenta el proyecto de mejora de equipamientos de uso público de este espacio protegido de la provincia de Almería

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha resaltado que la apuesta inversora del actual Gobierno andaluz en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) con el fin de "continuar avanzando en la conservación del rico patrimonio de Andalucía para garantizar, en la medida de lo posible, que el medio natural andaluz se mantenga en las mejores condiciones para poder disfrutarlo tanto en el presente como en el futuro".



Carmen Crespo ha visitado el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y a la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, en el marco de los actos programados por el departamento de Desarrollo Sostenible durante la Semana del Medio Ambiente para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio, bajo el lema 'Reimagina, Recupera, Restaura'. La consejera ha presentado el proyecto de protección y puesta en valor del patrimonio geológico de este espacio protegido al que, como ha resaltado Crespo, le renovaron en 2020 su designación como Reserva de la Bioesfera gracias a que "conserva intactos los valores naturales que le hicieron merecedor de este reconocimiento europeo inicialmente" en 1997.



La responsable de Desarrollo Sostenible ha explicado que, durante la presente legislatura, la Junta ha movilizado en este parque natural cerca de cinco millones de euros dirigidos a promover el aprovechamiento sostenible de este parque natural almeriense y el emprendimiento empresarial vinculado al medio ambiente. Crespo ha detallado las medidas incluidas en el proyecto de actuaciones de protección y mejora para la puesta en valor del patrimonio geológico de Cabo de Gata-Níjar que el Gobierno andaluz ha licitado por cerca de 720.000 euros. Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se enmarca en el Plan para la Reactivación del Uso Público en los Espacios Naturales de Andalucía, que contempla un presupuesto de más de un millón de euros para mejorar diversos equipamientos y conservar el medio litoral de esta área protegida de la provincia de Almería. El objetivo final es fomentar un modelo de ecoturismo responsable y sostenible que contribuya a favorecer una demanda menos estacional y con mayor diversificación de la oferta, promoviendo un uso ordenado del medio natural bajo criterios de mínimo impacto negativo y asegurando la conservación del patrimonio natural y cultural de los espacios protegidos.



Al respecto, Carmen Crespo ha explicado que las obras previstas en Cabo de Gata-Níjar incluyen la dotación, mantenimiento y puesta en valor de diversos equipamientos de uso público y señalización del geoparque. En concreto, se actuará en los cinco miradores de la Isleta del Moro, La Amatista, Las Amoladeras, Las Sirenas y Punta de los Muertos. Igualmente, incluye la red de senderos, adecuándolos como geo-rutas mediante contenidos tematizados y realizando tareas de reposición de talanqueras, vallados perimetrales y refuerzo de la señalización que redunde tanto en la seguridad de los visitantes como en la protección de los recursos naturales, dada la elevada intensidad de uso que registra cada año este espacio protegido. Otra de las actuaciones destacadas consiste en la renovación de la dotación interpretativa del ecomuseo 'La Casa de los Volcanes', ubicado en Rodalquilar, que contempla el diseño y producción de nuevos contenidos y medios expositivos que den a conocer el valor del singular patrimonio geológico que atesora este espacio natural, su amplia oferta ecoturística y promueva la generación de empleo verde asociado a la gestión de este equipamiento de recepción e información de visitantes estratégico para el geoparque.



La consejera de Desarrollo Sostenible ha apuntado que iniciativas como ésta entroncan con la apuesta de la Junta por los espacios protegidos en el marco de la Revolución Verde que ha puesto en marcha el actual Gobierno andaluz y que, además de proteger el entorno natural, contempla también la promoción del crecimiento de la actividad empresarial sostenible en estos espacios como vía para generar riqueza en las zonas rurales. En este sentido, Crespo ha afirmado que su interés es que "todos los equipamientos de uso público tengan un aprovechamiento sostenible" y ha valorado el papel que desempeñan también los "empresarios comprometidos con el parque cuyas actividades se amparan bajo la Marca Parque Natural". "Debemos contar con ellos, pues son partícipes indispensables para garantizar el futuro de la zona a través de la generación de riqueza", ha apostillado.



La Junta de Andalucía ha licitado ya el Punto de Información Las Sirenas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar por seis meses y está previsto sacar en concesión este equipamiento de uso público en 2022. A nivel regional, el Gobierno andaluz está impulsando 40 nuevas licitaciones de uso público en espacios protegidos andaluces que, según las estimaciones, generarán más de 200 puestos de trabajo y llevarán aparejada una cifra de negocio superior a los 56 millones de euros.

Cooperación para conservar el medio natural

Cabo de Gata-Níjar

"Cabo de Gata-Níjar es un parque emblemático no sólo de Andalucía, sino también a nivel nacional", ha afirmado la consejera, que ha agradecido el "compromiso ambiental de los ayuntamientos, la Diputación de Almería y todos los organismos de este territorio almeriense, que están trabajando por su conservación junto a la Consejería con el fin de preservar esta joya natural andaluza para las generaciones futuras".Por su parte, el alcalde de Almería ha agradecido a la Consejería "la importante inversión" que se va a acometer en la que es "la joya de patrimonio verde, patrimonio natural de Almería". "Una inversión que va a redundar en la protección y promoción de un enclave único y que es, además, pilar de un turismo sostenible y equilibrado", ha apuntado Ramón Fernández-Pacheco, quien ha calificado esta iniciativa como "una actuación que permite dar a conocer y divulgar este Parque Natural para poder conservarlo y cuidarlo mejor".Asimismo, la alcaldesa de Níjar ha explicado que "la colaboración entre las distintas administraciones es fundamental para la consecución de objetivos que redundan en un beneficio común para toda la sociedad como es el caso de este proyecto". Esperanza Pérez ha afirmado que "la Administración autonómica y las administraciones locales cooperan para poner en valor un espacio como es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que no sólo es patrimonio de todos los andaluces, también lo es a nivel mundial, y es nuestro deber, no sólo protegerlo, también darlo a conocer, siempre contando con la implicación de todos los agentes sociales porque no podemos olvidar que este parque es parte de nuestra riqueza como provincia de un gran atractivo natural y turístico".Localizado en el extremo suroriental de la provincia de Almería, al sur de la comarca del Campo de Níjar, el Geoparque Cabo de Gata-Níjar abarca los términos municipales de Almería, Níjar y Carboneras y fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido en Andalucía. Se trata de uno de los pocos espacios de carácter semiárido protegido, en donde se pueden encontrar formaciones de origen volcánico, vegetación esteparia y marina con abundantes endemismos y fauna de aves, anfibios y reptiles. Estas condiciones físico-naturales únicas en el continente europeo fundamentaron su incorporación a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en 1997 y a la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) en 2001.Asimismo, los paisajes vegetales y las especies de fauna propiciaron su declaración como Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) en 2003, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 2006 y Zona Especial de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (ZEC) en 2012.