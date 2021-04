Deportes Vicente del Bosque sorprende al equipo Genuine de la Fundación UD Almería jueves 08 de abril de 2021 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El exseleccionador de España visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos junto al alcalde de la capital y el concejal de Deportes



Vicente del Bosque, quien fuera seleccionador de España en la conquista del Mundial (2010) y la segunda Eurocopa (2012), sorprendió a los integrantes del equipo Genuine de la Fundación UD Almería con su visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos mientras realizaban una actividad sobre el césped. El exentrenador acudió al feudo rojiblanco en compañía del alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura.



Los jugadores del Almería Genuine pudieron dialogar con Vicente del Bosque, compartiendo sus ganas de poder retomar la práctica del fútbol. Así mismo, él les explicó su pasado como técnico español en los mejores éxitos deportivos del combinado nacional y les invitó a mantener vivos los “sueños” por volver a defender pronto la camiseta indálica en LaLiga Genuine.



Vicente del Bosque, que estaba en la ciudad por una serie de actos promocionales con empresarios, compartió sus sensaciones tras conocer de cerca a los integrantes del conjunto de la Fundación UDA y declaró: “Vamos luchando contra este virus y, afortunadamente, ya pueden jugar, que ya les hacía falta”. De la misma manera, hizo apuntes sobre LaLiga Genuine: “En España tenemos al presidente de LaLiga, que cree en esta iniciativa y es bueno para que todos los clubes se conciencien de que también pueden jugar porque es importante para la sociedad”.



Por su parte, el alcalde señaló que “la actividad deportiva nunca puede ser algo excluyente”, agradeciendo a la UD Almería su apuesta por la creación de la plantilla Genuine.



La presidenta de la Fundación, Lorena García, dio la bienvenida a Vicente del Bosque, al primer edil del Consistorio, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, al concejal de Deportes, Juan José Segura, a la vez que les detalló las diversas actividades que desarrollará en las próximas fechas la UD Almería Genuine. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.