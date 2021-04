Almería Ampliar Robles anuncia que los legionarios estarán vacunados en un mes jueves 08 de abril de 2021 , 07:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La ministra despide a general Marcos Llago ante su nuevo destino





La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles la base de La Legión en Viator (Almería) en el marco de los actos que se celebran por el centenario de su fundación, donde ha felicitado a sus miembros así como al jefe de la brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión, el general Marcos Llago Navarro quien próximamente asumirá una nueva etapa en el Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN, situado en Valencia, tras haber cumplido su plazo de estancia en La Legión. En el transcurso de la visita ha indicado que se han vacunado contra el covid-19 unos 55.000 soldados, y que la Legión estará inmunizada en su totalidad en el plazo de un mes.



En declaraciones a los periodistas, la ministra ha alabado el "grandísimo" y "magnífico" trabajo realizado por el general de brigada al frente de una Legión "de la que nos sentimos orgullosos" con un "presente" que es "ejemplo en Europa" y un futuro "del que esperamos lo mejor porque España tiene que ser un país importante en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo".



Llago Navarro, que fue nombrado jefe de la Brileg 'Rey Alfonso XIII' II el 15 de junio de 2019 permanecerá al frente de la misma hasta el próximo 14 de abril, de forma que el general Melchor Jesús Marín Elvira asumirá el cargo a partir de entonces.



Robles ha agradecido el trabajo efectuado por las damas y caballeros legionarios en un "año peculiar por la covid-19" en el que han afrontado labores de cooperación y colaboración con las autoridades civiles para contribuir a la "lucha contra la pandemia", especialmente durante el pasado año, cuando se cumplían cien años desde la creación de la unidad de voluntarios que se empleó como fuerza de vanguardia en la guerra de Marruecos.



Durante la visita, la ministra ha presidido un acto de homenaje a los que dieron su vida por España durante estos últimos cien años y con los que "tenemos una deuda de gratitud", según ha destacado Robles, quien ha trasladado su apuesta por unas Fuerzas Armadas "modernas, preparadas, eficaces y comprometidas con los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables en una época tan difícil como la que estamos viviendo".



Así, tras el desfile de las unidades que conforman la compañía de honores, la ministra ha inaugurado la nueva pista de pentatlón que se ha instalado junto al nuevo campo de rugby con pista de atletismo, que ha contado con el apoyo económico de la Diputación Provincial, y ha asistido a una demostración.

