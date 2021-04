Sociedad Videntes buenas elegidas por los usuarios en 2021 Escucha la noticia Las videntes son muy solicitadas en toda España debido a que siempre presentan una contención frente a las diferentes problemáticas que se presentan en la vida. Cuando alguien tiene un problema, ser escuchado es fundamental para que el dolor que ocasiona dicha situación sea aminorada. ¿Cuáles son las mejores videntes en España? El periódico español La Nueva Crónica eligió las tres mejores videntes buenas sin gabinete según sus usuarios en 2021. Las elegidas fueron las siguientes: Ana Cote Teléfono fijo: 959 042 100

Teléfono fijo: 959 042 100 María Guillén Teléfono fijo: 922 099 323

Teléfono fijo: 922 099 323 Soledad Román Número fijo: 930 120 366 Ana Cote es una de las videntes más prestigiosas del sector debido a que posee una larga trayectoria en el mundo del esoterismo. Su don natural lo adquirió naturalmente de su familia, debido a que todos tenían el don. A través de la comprensión de su diferencia con los demás y el acompañamiento por parte de toda su familia pudo manejar correctamente la videncia. María Guillén es otra de las mejores videntes buenas que existen en España debido a su atención de primera calidad. María se encarga de averiguar cuál es el verdadero origen del malestar de su cliente pero sin efectuar ninguna clase de pregunta. Por medio de su don natural, puede saber qué es lo que acontece en su vida y brindarle la posibilidad de resolver su problema de manera inmediata. Soledad Román supo desde niña que todo era diferente para ella, ya que podía percibir la energía de las personas y suponer cuándo algo malo acontecerá. El don de la clarividencia permite saber con mayor precisión cuándo acontecen las cosas, por lo que es más fácil la construcción de un destino. El destino no está determinado de manera fija e indisoluble, sino que es una construcción meramente social que cada individuo efectúa por sí mismo. Hay veces que debido a las malas energías que rodean a las personas hacen que tomen malas decisiones y piensen que su destino está marcado por la mala fortuna, por lo que no hacen nada para mejorarlo. Las videntes buenas son quienes deben avistar de tal situación y hacerles entender a las personas que si bien hay problemáticas que están presentes y tienen una trayectoria determinada, se debe tomar decisiones para mejorar su destino. Todas las decisiones que se toman en el presente influyen, indefectiblemente, en el futuro. Cuando una persona siempre trabajó para tener un futuro mejor, forjó su destino para estar en equilibrio y armonía con mucho esfuerzo y aún así no lo logra, es porque hay una energía muy negativa que la rodea. En varias oportunidades, se trata de personas que la rodean que lo único que desean es que a la persona no le vaya bien en su vida. Le desean que nada de lo que se proponga le salga de la manera correcta y la persona en cuestión siempre siente que todo le cuesta el doble de esfuerzo que los demás. Lo ideal será reconocerlas y alejarlas, si no es posible físicamente al menos psicológicamente.