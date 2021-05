Almería Videoconferencia con participantes de las Lanzaderas Conecta Empleo de Almería lunes 10 de mayo de 2021 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



Representantes de Fundación Santa María la Real; Fundación Telefónica; la Junta de Andalucía; los ayuntamientos de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, y la Asociación Familiar La Oliva de Sevilla, han realizado hoy un encuentro virtual con las Lanzaderas Conecta Empleo de las cinco ciudades para conocer a sus participantes y comprobar las actividades que están realizando de forma digital para reactivar su búsqueda de trabajo e impulsar su inserción laboral 89 mujeres y 27 hombres en desempleo participan desde marzo en este programa de orientación laboral para aprender a hacer un plan de prospección laboral y actualizar su currículum; ensayar entrevistas de trabajo, reforzar competencias transversales y digitales, y contactar con empresas



Esta iniciativa, totalmente gratuita, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del programa operativo POISES



La Coordinadora Territorial de Lanzaderas Conecta Empleo en Fundación Santa María la Real, Nuria Campón; el responsable de Empleabilidad en Fundación Telefónica, Luis Rojo; el Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Agustín González; la Jefa del Servicio de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Almería, María del Mar López; el Gerente del IFEF del Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Alcedo; el Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Huelva, Jesús Manuel Bueno; el Director del IMFE del Ayuntamiento de Málaga, Enrique Nadales; y el Presidente de la Asociación Familiar La Oliva, de Sevilla, José María Algora, han mantenido esta mañana una videoconferencia con las personas participantes de las Lanzaderas Conecta Empleo de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.



El objetivo de la videoconferencia es que representantes de las entidades promotoras de este programa, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo POISES, conozcan a sus participantes, las actividades que han desarrollado desde su inicio, a mediados de marzo, y las que tienen previstas hasta mediados de agosto para reactivar su búsqueda de trabajo, mejorar su empleabilidad y fomentar su inserción laboral en el mercado actual.





Perfil de participantes

Las técnicas de las Lanzaderas Conecta Empleo de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla; Ana Vilches Carrillo, Mº Eugenia Muñoz González, Ángela Pedraza Rivera, Laura Ortiz Miralles e Irene Nárdiz Roca, respectivamente, han explicado que hay 116 participantes: 89 mujeres y 27 hombres en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 22 y los 56 años.



Tienen diversos niveles formativos (graduado escolar, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios) y experiencia en diferentes sectores, como Educación, Administración, Atención al Cliente, Hostelería, Energías Renovables o Comercio, entre otros.





Actividades que realizan

Varias personas participantes han intervenido para explicar las actividades que hacen en la lanzadera para reactivar su búsqueda de trabajo. Realizan dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de prospección laboral y enfocar su objetivo profesional; y aprenden nuevos programas para actualizar su currículum. Durante próximas semanas ensayarán entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección reales a los que se enfrenten; sacarán partido al Smartphone y las redes sociales para la búsqueda de empleo online, realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas en busca de su inserción laboral.



Refuerzo digital

"En este momento necesitamos trabajar más que nunca de manera colaborativa para seguir acompañando a las personas en situación de desempleo a su incorporación a un mercado laboral cada vez más digital y cambiante. Desde Fundación Santa María la Real apostamos por modelos como Lanzaderas Conecta Empleo donde conseguimos que los y las participantes refuercen sus competencias y habilidades personales, profesionales y digitales, en un contexto digital y presencial que nos permite adaptarnos y ser flexibles para seguir llegando al mayor número de personas posible", ha destacado Nuria Campón, de Fundación Santa María la Real.



“El 2020 nos ha demostrado que, más que nunca, la tecnología es nuestra gran aliada para mejorar la vida de las personas, y bajo esta premisa, trabajamos en Fundación Telefónica desde hace mucho tiempo. Lanzaderas Conecta Empleo es un gran ejemplo de ello, un proyecto con el que nos hemos ido adaptando a las necesidades del mundo laboral para que personas, de distintas edades y contextos, puedan potenciar su empleabilidad. Y queremos seguir superando los retos que este año nos presente con un modelo híbrido presencial y virtual del programa, que es hasta ahora un éxito y que no sería posible sin el apoyo que las herramientas digitales nos brindan”, ha agregado Luis Rojo, de Fundación Telefónica.



El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, José Agustín González, ha destacado la idoneidad de esta iniciativa, en primer lugar por su propia finalidad, la inserción sociolaboral de las personas desempleadas, de los que casi dos tercios pertenecen a colectivos desfavorecidos como son desempleados de larga duración, habitantes de zonas rurales con más de 6 meses en desempleo, perceptores de rentas mínimas, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, ha resaltado su carácter innovador, ya que se basa en la construcción de equipos formados por personas desempleadas que, coordinados por un técnico colaboran de forma interactiva en la búsqueda activa de empleo para todos y cada uno de los participantes.



"Esto supone arrancar de una nueva filosofía en la intervención social del desempleado, proponiendo un cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta el momento, desarrollando todas las competencias y habilidades de que disponen para encontrar un empleo, ya sea por cuenta ajena, o desarrollar su proyecto empresarial, entrenando competencias transversales y conociendo nuevas herramientas de búsqueda de trabajo adaptadas al nuevo mercado laboral", ha añadido el secretario general de Empleo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

