Capital Villancicos en Puerta Purchena jueves 23 de diciembre de 2021 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde disfrutó con los jóvenes, participantes del I Concurso-Concierto ‘Música joven por Navidad’, organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, han amenizado durante dos horas las calles de la ciudad El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este jueves al concierto de villancicos interpretados por 15 niños y niñas almerienses en Puerta de Purchena. Una actividad organizada por el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, denominada I Concurso-Concierto ‘Música joven por Navidad’. Acompañado por la concejala delegada del área, Paola Laynez, el primer edil ha disfrutado de algunas de las piezas con la que 15 niños y niñas han amenizado las calles de la ciudad durante cerca de dos horas. Tras el concierto, se ha procedido a la entrega de premios. El primer premio ha sido para Sofía Uribe Casado, que ha interpretado al piano su versión de varios villancicos, valorando “su complejidad que tiene la unión de los diferentes villancicos y la dificultad de la interpretación”, según indicaron los miembros del jurado durante el visionado de su vídeo. El premio ha consistid en un cheque regalo valorado en 70 euros en material musical. Una veintena de vídeos han sido presentados en esta primera edición del concurso, donde cabe mencionar la variedad instrumental que ha habido, tal y como comentaba Alejandro Galindo, arquitecto y profesor y coordinador del concurso y del proyecto de Participación Infantil. Pianos, guitarras, tubas, saxofones, clarinetes y violines mostraban su versión más navideña mediante un vídeo donde posteriormente eran seleccionados para su interpretación en las calles de nuestra ciudad. El 2º y 3º premio, que ha consistido en cheque regalo valorado en 30€ en material musical, ha recaído en Natalia Berenguel Salinas (guitarra) y Simón Guil Castellón (Saxofón), respectivamente. El jurado del concurso ha estado compuesto por David Sánchez Uribe, director de la Banda Municipal de Música de Almería; Raquel Sánchez Fuentes, profesora de piano del Conservatorio Profesional de Música Narciso Yepes; Ana Espín García, profesora de trompeta en diversas escuelas de música de Almería; y Fernando Fernández Rodríguez, profesor de flauta del Real Conservatorio de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

