Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Simo, del Poli Ejido a la Selección de Marruecos sub-21 lunes 30 de octubre de 2023 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El guardameta del equipo celeste de la Tercera División Nacional de fútbol sala ha ido convocado con el segundo combinado nacional marroquí La llamada de una selección nacional siempre es motivo de alegría e inmensa es la que se tiene en el Poli Ejido Club de Fútbol, ya que por primera vez ha sido llamado uno de los jugadores de la entidad celeste y el protagonista de tal hito es Mohamed Mansour Díaz, ‘Simo’. A base de demostrar reflejos en la portería y saber estar dentro y fuera de la cancha, el joven ejidense (de 19 años, el actual es su primero como sénior) ha ido ganando merecidas oportunidades sabiéndolas aprovechar, hasta llegar a ser convocado con uno de los países más emergentes en lo futbolístico de los últimos tiempos a nivel mundial: Marruecos. De padre marroquí y madre española, el cancerbero ha acaparado la atención del combinado sub-21 de fútbol sala de la nación vecina, viajando a tierras norteafricanas en días pasados para participar en la concentración realizada por el segundo equipo sénior de los ‘Leones del Atlas’. Cabe destacar que Simo milita esta temporada en el Poli que compite en la Tercera División Nacional, si bien ya debutó siendo juvenil con la primera plantilla en partido oficial el 6 de noviembre de 2021, actuando un total de cuatro encuentros aquel curso. En la siguiente campaña 2022/23, disputó la mitad de los duelos ligueros (15 de 29) y en la presente 2023/24 son, de momento, dos las citas que ha jugado. Tampoco hay que olvidar su palmarés con el Poli Ejido CF juvenil, alzándose doble campeón de Almería (2022 y 2023), subcampeón de Almería (2021), doble campeón de la Copa Federación (2022 y 2023), campeón de la Supercopa de Almería (2023), campeón de la Clasificación de Juego Limpio (2022) y consiguiendo un ascenso a la Primera División Andaluza Juvenil (2023), la categoría de plata de dicha edad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.