Vox de El Ejido vota contra de su propia moción sobre violencia intrafamiliar

viernes 12 de marzo de 2021 , 15:48h

Uno de los principales debates generados en el pleno extraordinario celebrado hoy en El Ejido ha girado en torno a la moción planteada por la formación de extrema derecha Vox sobre “violencia intrafamiliar”, con un resultado bastante inesperado, ya que esta formación ha votado en contra de su propia propuesta.

Una moción frente a la que la portavoz socialista, Maribel Carrión, ha dejado muy claro que no iban a respaldar desde su Grupo Municipal puesto que “lo que no pueden pretender, señores de Vox, es confundir a nuestros vecinos y diluir o intentar distraer la atención del verdadero debate que quieren generar con este tipo de mociones, y que no es otro que perseguir que no se hable concretamente de la violencia machista”.

De hecho, la formación de extrema derecha pedía en su propuesta mantener un programa municipal de prevención de la violencia al que “han cambiado el nombre para ajustarlo a su ideología”, ha recriminado la portavoz socialista, obviando que este proyecto se enmarca precisamente dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por ello, Carrión ha zanjado que “por mucho que se empeñen ahora que no forman parte del Gobierno local en hacerse notar todavía más con discursos populistas y vacíos de sentido para seguir ocultando su persecución hacia la mujer, desde el Partido Socialista no lo vamos a permitir”.

Finalmente, tanto el Grupo Socialista como el resto de grupos a excepción de la formación de extrema derecha han respaldado la moción, al ser incluidas varias enmiendas por parte de la actual concejala de Servicios Sociales por las que se ha dejado muy claro que esta iniciativa se enmarca dentro de una subvención otorgada al Instituto de la Mujer a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una razón por la cual desde Vox han votado en contra de su propia moción.