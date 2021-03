Vox dice que el etiquetado voluntario Nutri-Score perjudica al campo almeriense

viernes 12 de marzo de 2021 , 12:35h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Alonso reclama que el Gobierno central rechace el "semáforo" para el jamón, el aceite y el queso, que es algo que ya está haciendo ante la Comisión Europea















El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha comparecido en rueda de prensa para explicar que el reciente sistema Nutri-Score “penaliza la dieta mediterránea y atenta directamente contra el campo almeriense”.



VOX ha afirmado que este sistema daña la imagen de calidad de nuestro modelo agrícola y la industria agroalimentaria nacional. Cataloga los alimentos según sean más o menos saludables, “penalizando el jamón ibérico, el aceite o el queso, en su conjunto penaliza la dieta mediterránea”.



En realidad, el etiquetado es voluntario, por lo que los productores pueden elegir libremente si ponerlo o no, evitando así esa posible penalización de la que habla Vox.



Es más, la petición de Alonso llega tarde porque el Gobierno ya ha propuesto que el aceite de oliva virgen extra no lleve etiqueta nutricional al tratarse de un monoingrediente. No solo eso el sector del jamón ibérico, ya cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura que dirige el socialista Luis Planas, se ha sumado también a la oposición, y ese mismo camino ha seguido el del queso. Y es que los productos de un solo ingrediente nunca llevarían esa etiqueta, incluso cuando llegase a ser obligatoria, que no lo es.



“Nuestra dieta mediterránea ha sido el fiel reflejo de una dieta saludable y el Gobierno de España ahora pretende implementar un sistema que la demoniza. Parece que su objetivo es priorizar los productos que vienen de terceros países y que fomentan la competencia desleal, perjudicando gravemente a nuestros agricultores".



Asimismo, VOX ha pedido que el sistema de etiquetado Nutri-score sea rechazado por el Gobierno de España ya que perjudica gravemente a todo nuestro sector agroalimentario, atacando las excelencias de nuestra dieta mediterránea.



“Desde VOX proponemos que, al igual que ha hecho el gobierno italiano (en defensa de su sector agroalimentario), se presente ante la Comisión Europea una alternativa española al etiquetado de Nutri-Score que no categorice ningún alimento como bueno o malo", afirma Alonso.