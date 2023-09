Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Vox naufraga en aguas de Gibraltar Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 29 de septiembre de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vox ha demostrado una vez más su profundo conocimiento de la geografía y la historia de España al cuestionar el uso de un mapa del Campo de Gibraltar que muestra las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar como británicas. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha interpelado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con un tono de indignación y patriotismo cuya seriedad rozaba lo patético. Gavira ha acusado a Moreno Bonilla poco menos que de vender la "soberanía nacional” y de traicionar los intereses de los españoles por utilizar un mapa que, según él, reconoce la ocupación ilegal del Peñón por parte del Reino Unido. El portavoz de Vox, con un rictus más propio de un funeral que de una sesión parlamentaria, ha exigido explicaciones y responsabilidades al presidente andaluz, al que ha tachado de cómplice del colonialismo británico dejando a su suerte a los pescadores de la zona. Moreno Bonilla, visiblemente sorprendido y divertido por la intervención de Gavira, le ha respondido con datos y argumentos que han dejado en evidencia la ignorancia y el ridículo de Vox. El presidente andaluz le ha explicado que el mapa en cuestión es fruto de software libre y que es utilizado por diversas administraciones públicas, para fines estadísticos y cartográficos, pero aún así ha reconocido que es un error y que tomará medidas. Pero lo mejor fue cuando Moreno Bonilla le ha mostrado dos mapas oficiales del Gobierno de Castilla y León, uno de la Consejería de Turismo y otro de la Consejería de Agricultura, ambas en manos de Vox, y ambos exactamente iguales al andaluz. El presidente andaluz le ha preguntado a Gavira si también consideraba que Vox estaba “vendiendo la soberanía nacional” y “traicionando los intereses de los españoles” en Castilla y León. Moreno Bonilla le ha pedido a Gavira que fuera “serio” y que dejara de hacer “demagogia barata” con un tema tan sensible como el de Gibraltar. Le ha recordado que "ustedes ya gobiernan" y otra realidad, y es que en cuantos más sitios se gobierna, pues, obviamente, más posibilidades hay de cometer errores. El portavoz de Vox, lejos de reconocer su error y pedir disculpas, ha insistido en su discurso nacionalista y victimista, y ha recibido un sonoro aplauso en pie de sus escasos compañeros parlamentarios, que han demostrado su apoyo incondicional a su líder y su nula capacidad crítica. El episodio ha sido uno más de los más chuscos que han protagonizado los diputados de Vox en el Parlamento andaluz. Si esta era la gran pregunta de Vox al presidente de la Junta de Andalucía en estos momentos, pues la cosa la llevan mal. Muy mal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1107 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes