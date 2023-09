Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Milagrosa y Casa Nazaret reciben los cheques por los abanicos de Feria jueves 28 de septiembre de 2023 , 16:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca la aportación de los almerienses “para construir una sociedad más justa” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado este jueves la recaudación solidaria del reparto de los abanicos de Feria al Comedor Social de La Milagrosa y a la Casa Nazaret. Acompañada por el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, la regidora ha visitado las instalaciones de las dos organizaciones sin ánimo de lucro. Vázquez ha asegurado que “estos cheques ponen de manifiesto una vez más el carácter solidario de nuestra ciudad para ayudar a las personas que más lo necesitan”. En este sentido, ha afirmado que “debemos sentirnos orgullosos de haber convertido una de nuestras tradiciones más consolidadas, el reparto de abanicos, en una maravillosa oportunidad para construir una sociedad más justa e igualitaria”. En concreto, el cheque de 9.900 euros para el Comedor Social de La Milagrosa permitirá seguir atendiendo a las 130 personas que diariamente acuden a comer. Un gesto que ha sido recibido con palabras de agradecimiento por parte de Sor Ángela, directora del centro. Otros 9.900 euros se han destinado a la Casa Nazaret, que acoge a 35 personas en situación de pobreza. Con estos fondos, los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca han podido afrontar el pago de 39 placas solares, lo que ya está contribuyendo a reducir considerablemente la factura de la luz. El director, Julio José Moreno, ha querido agradecer la donación del Ayuntamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.