Almería Vox pone a Rodrigo Alonso al frente de la candidatura por Almería lunes 16 de mayo de 2022 , 15:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia VOX registra sus candidaturas para las elecciones de Andalucía con Macarena Olona a la cabeza para presidir la Junta Los representantes de VOX ante las juntas electorales de las ocho provincias de Andalucía han registrado, durante la mañana de hoy, las listas con las que la formación política presidida por Santiago Abascal concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio Como ya comunicó esta formación política, la candidata a presidir la Junta de Andalucía es Macarena Olona, que encabezará la lista por Granada, provincia a la que lleva representando en el Congreso de los Diputados desde las elecciones de abril de 2019, y por la que fue reelegida en noviembre del mismo año tras la repetición de las elecciones generales en las que VOX obtuvo 52 escaños. Macarena Olona es secretaria general y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados. Diputada por Granada. Licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alicante -Premio extraordinario de la Licenciatura-, Olona ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2009. Especializada en la lucha contra la corrupción, desde 2012 a 2017 ocupó el cargo de Jefe de la Abogacía del Estado en el País Vasco. Desde el año 2016 y hasta abril de 2019 fue miembro electo del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado de España. Distinguida con la concesión de la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco en Octubre de 2017. Candidaturas completas presentadas para concurrir a las elecciones: Candidatura de Almería 1.- Rodrigo Javier Alonso Fernández Natural de Antas, Almería. Diputado en el Parlamento de Andalucía desde las elecciones de diciembre de 2018 y secretario general del sindicato Solidaridad. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Granada. Empresario de Telecomunicaciones y Marketing Digital. 2.- María Mercedes Rodríguez Tamayo Nacida en Ubrique y afincada en Almería desde hace más de 8 años. Abogada, Mediadora Civil y Mercantil, actualmente es vicesecretaria Jurídica de VOX Almería. Fue candidata por VOX en Almería en las elecciones municipales de 2019. 3.- Juan José Bosquet Arias Natural de El Ejido, 37 años. Estudios en Hostelería. En el partido ocupa el cargo de vicesecretario de Relaciones Institucionales, coordinador del Partido Judicial de Berja y auxiliar del GM VOX El Ejido. 4.- Montserrat Cervantes Llort Nacida en Almería, viviendo en El Ejido desde que tenía seis años. Actualmente es concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido y coordinadora de Intermunicipal Andalucía oriental. Durante el tiempo que estuvo en equipo de gobierno dirigió la concejalía de Comercio, Sanidad y Consumo. 5.- Martín de los Reyes Martínez Lirola Nacido en Almería, abogado de 55 años. Trabaja en su propio despacho en la capital. Actualmente, en VOX Almería, colabora de forma activa en las vicesecretarías de Afiliación y Jurídico. Completan la lista: Raquel Lorenzo Marín Ricardo Díaz Molina Beatriz Sánchez Rodríguez Juan Carlos Gómez Vargas Soledad Pérez Rubio Mariano Estecha de Diego Manuela del Mar Martínez Ibáñez Suplentes Edmundo Pascual Goncer López Emma Barranco Molero Rodrigo Navarro Sánchez Mónica Ojeda Rivas Candidatura de Cádiz 1.- Manuel Gavira Florentino Licenciado en Derecho, abogado de profesión, mediador civil y mercantil y asesor empresarial. Afiliado a VOX desde el año 2014, miembro del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Cádiz. En diciembre de 2018 encabezó la candidatura de Cádiz en las elecciones autonómicas, resultando elegido. Ha sido secretario en la Mesa del Parlamento de Andalucía, presidente del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento hasta mayo de 2021 cuando fue nombrado portavoz del Grupo Parlamentario. Portavoz de VOX en las comisiones de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y en la Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales. También ha presidido la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19. 2.- Blanca Armario González Diplomada en Magisterio y funcionaria de carrera de la Consejería de Educación. Ejerce su profesión como directora de un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria en la Sierra de Cádiz. Dentro del aparato orgánico del partido en la actualidad es vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Cádiz y vicesecretaria provincial de Afiliación. 3.- José María Ortells Polo Diplomado en Alta Dirección. Ha ocupado cargos directivos de gran responsabilidad en una entidad bancaria. Se unió al proyecto de VOX en 2018 y desde entonces ha colaborado activamente como cargo orgánico en VOX San Fernando y en la anterior Comisión Gestora Provincial. En octubre de 2020 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Provincial, cargo que desempeña en la actualidad. 4.- Vanesa de la Cruz Mozo Licenciada en Farmacia y estudios de postgrado en Farmacoeconomía. En la actualidad ejerce como farmacéutica adjunta en oficina de farmacia en la localidad de Chiclana. Forma parte del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Cádiz como vocal 3, cargo que compagina con el de vicesecretaria provincial de Formación. 5.- Guillermo Manuel Marchante Aragón Diplomado en Educación Física además de técnico superior y auditor en Prevención de Riesgos laborales. También es Oficial en la Reserva del Ejército de Tierra y actualmente ejerce su profesión de marino mercante en una de las navieras más importantes de España. Ha ejercido varios cargos dentro del partido como el de vicesecretario provincial de Organización y vocal número 2 del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Cádiz, cargo que desempeña en la actualidad. Completan la lista Leocadia María Benavente Lara Francisco Miguel Martín Rivera Eva María Poza Méndez Francisco Ignacio Soto Peña Estefanía Durán López Jesús Ildefonso Soto Benítez Bárbara María Teresa Escañuela Álvarez Sotomayor Josué Cañibano Pareja María de los Milagros Gómez Travieso José Antonio Gomila Ortega Suplentes María Jesús Muñoz González Juan Manuel Nieto Alcón Elena Guitart Martínez Octavio Tejedor Vilella Candidatura de Córdoba 1.- Alejandro Hernández Valdés Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U en Madrid, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid y posee el título de Experto Universitario en Derecho Registral e Inmobiliario por la Universidad Complutense. Diputado por Córdoba en el Grupo Parlamentario VOX Andalucía desde Diciembre de 2018 y portavoz del mismo desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021. Presidente del CEP de VOX Córdoba. 2.- María José Rodríguez de Millán Parro Es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, posee un Máster de Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil por la Universidad Pablo Olavide (Sevilla). Ha sido columnista de opinión en cabeceras como La Razón y desde marzo de 2020 trabaja como asesora analista del Grupo Parlamentario VOX Andalucía. 3.- Juan José Coca López Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, nutricionista, técnico en Ortopedia, director de Comunicación por la Universidad Católica de Murcia y especialista universitario en Protocolo, Relaciones Públicas y Comunicación por la UNED. Farmacéutico titular de Farmacia en Córdoba desde enero de 2014 y administrador gerente en Manuel Coca Morán, dedicada a la comercialización de aceite de oliva desde 2006. 4.- María Dolores Hermoso Porras Graduada en Educación Primaria en Inglés en Aston University en Birmingham, posee además el título de Formador Ocupacional por la Junta de Andalucía así como el de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, profesión que ha ejercido durante 14 años. Ha sido cofundadora y directora adjunta de una empresa de construcción durante 10 años y en el área de la Educación ha ejercido como profesora del Colegio Sagrada Familia en Córdoba durante 13 años. Es vocal del C.E.P de VOX Córdoba. 5.- José Ramón Márquez Navarro Máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, grado en Prótesis. Es empresario, entre otras áreas, del sector de la alimentación. Vocal del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Córdoba, realizando labores de gestión de equipos, entre otros. Completan la lista María Dolores Fernández Córdoba Joaquín Cortés Lucena María Luisa Díaz Sánchez Diezma Ventura Redondo Moreno Araceli Muñoz Villareal Eduardo Molleda Carmona Remedios María Baena Janini Suplentes Pedro José Palomeque Herencia María José López Serrano Antonio Miguel Bogas Fernández Sara María Montenegro Carrillo Candidatura de Granda Tras Macarena Olona: 2.- Ricardo López Olea Vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de VOX en Granada y coordinador de VOX en Guadix. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y abogado colegiado desde el año 1994. Experto Universitario en práctica jurídica por la Universidad de Granada, ha sido elegido en ocho ocasiones delegado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada para el partido judicial de Guadix. 3.- Cristina Alejandra Jiménez Jiménez Licenciada en Derecho, es portavoz del Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Granada, a la que accedió tras ser elegida como concejal de VOX en el Ayuntamiento de Maracena en las elecciones municipales de mayo de 2019, y también encabezó la lista de VOX al Senado en las elecciones generales de noviembre del mismo año. Es miembro del Área Intermunicipal Nacional de VOX, donde coordina la estrategia de los diputados provinciales de VOX. 4.- Andrés Gálvez Gálvez Vocal Primero del CEP de VOX en Granada. Es funcionario en el Ayuntamiento de Granada desde el año 2003, con especialización en Derecho Administrativo, Tributario, Civil y Penal y ha sido asesor jurídico de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento. Fue integrante de la candidatura de VOX de Granada capital en los pasados comicios municipales de 2019 y también fue coordinador de VOX en la Zona de Granada capital. 5.- Maria Jose Navarro Alfambra Vicesecretaria Jurídica de VOX en Granada, una responsabilidad que incluye labores de asesoramiento y apoyo jurídico al partido. Es licenciada en Derecho con más de veinte años de experiencia en la abogacía. Coordinadora de VOX en Órgiva, concurrió en este municipio como cabeza de lista de la candidatura de VOX en las elecciones municipales de 2019. Completan la lista: David Navarro Quesada Lucía Cuadros Estévez Ángel Luis Onorato Tovar Silvia Clara Enríquez Gallego José Manuel Pérez Padial María Luisa Ávila López Jesús Lobato Cáceres Marta Peña Pérez Suplentes José Manuel López Suárez Luisa Carlota López Cara Manuel Jorge Martín Montero María Adela Vao Cañadas Candidatura de Huelva: 1.- Rafael Segovia Brome Presidente de VOX Huelva y parlamentario andaluz en la última legislatura. Licenciado en medicina por la Universidad de Cádiz. Médico de familia en ejercicio en consulta privada. Fue el único de los 109 miembros del Parlamento de Andalucía que renunció a su sueldo político para poder seguir ejerciendo la medicina y compatibilizar ambas actividades. 2.- Gema Isabel Gutiérrez Toscano Vicesecretaria provincial del área jurídica de VOX en la provincia de Huelva. Licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva. Abogada en ejercicio de civil (familia) y penal en un despacho abierto por cuenta propia en Isla Cristina. Fue delegada de Servicios Sociales y Mujer en el Ayuntamiento de Isla Cristina entre 2015 y 2017. 3.- Raúl Molina Alcocer Exfutbolista profesional. Militó en el Recreativo de Huelva entre 2000 y 2002, logrando en 2001 el ascenso a Primera División. En esta categoría, también jugó en el RCD Espanyol de Barcelona entre 2002 y 2006. Actualmente es comercial de Toyota en Huelva. Posee la titulación de Entrenador Nacional, Director Deportivo y Master Scouting. 4.- María Jesús Menchero García Vocal del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Huelva. Es diplomada en Magisterio de Educación Infantil. Desempeña labores de auxiliar administrativo en la empresa privada. Formador ocupacional y formador de formadores. 5.- Mario Ariza Pérez Coordinador de VOX en La Palma del Condado. Funcionario de prisiones desde el año 2007. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Huelva y FP en Técnico Especialista Administrativo. Completan la lista: Esperanza Soria García Carlos Bermejo Martins Maria del Carmen Muriel Márquez Félix Manuel Ballester Goytía Ana María de Silva Molina Miguel Ángel Sánchez Cuellar Suplentes: María de la Cinta Real Flores Juan Manuel Alcaide Galván María López Zambrano José Manuel Pérez Pérez Candidatura de Jaén 1.- Benito Morillo Alejo Diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura. Portavoz en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior y en la Comisión de Cultura y Patrimonio. Presentó y defendió ante el Pleno del Parlamento andaluz la Ley de “Concordia entre españoles”. Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Jaén. 2.- María Magdalena Puentedura Pérez Secretaria del CEP y vicesecretaria de Relaciones Institucionales. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, inició su carrera como médico de la Guardia Civil para posteriormente trabajar para el SAS, donde ejerce actualmente. 3.- Manuel Jesús Gordo Ruiz Coordinador local de VOX en la ciudad de Jaén, es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en aparato digestivo. Muy ligado al ámbito cofrade de la ciudad. 4.- Carmen María García Aguilar Vicepresidente del CEP y vicesecretaria de Afiliación de la provincia de Jaén. Abogada, ha formado parte del personal eventual de VOX en el Ayuntamiento de Jaén. 5.- Gerardo Aceituno Carrasco Concejal y portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Martos. Coordinador local de VOX en Martos. Ingeniero Técnico de Minas y Máster en Inversión en Mercados Bursátiles, posee una larga trayectoria empresarial en la provincia de Jaén. Completan la lista: María del Mar Delgado Garrucho Fernando Navas Ruiz Erica Labella Molina José Antonio Pérez Espinosa María Dolores Parra Rodríguez Alfonso Jesús Bayona Gómez Suplentes Lourdes Martínez Revuelto Francisco Javier Leán Cabanillas Catalina Fernández Bascuñana Gerardo Matarrán Ferreira Candidatura de Málaga 1.- Antonio Sevilla Rodríguez empresario hotelero y concejal de VOX en Torremolinos, donde también dirige un hotel. Sevilla asumió la presidencia provincial de la formación en 2020, si bien, anteriormente ya había formado parte de la dirección de VOX en Málaga. 2.- Purificación Fernández Morales Titulada Universitaria como "Formador de Formadores". Máster MBA en Dirección y Gestión de Empresas Agroalimentarias. Actualmente directora general de su propia empresa. Afiliada a VOX desde 2019, ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la provincia, siendo su último cargo, vocal en la ejecutiva provincial. 3.- Antonio José Luna García Criminólogo de formación. Tras aprobar la oposición para el Cuerpo de Policía Nacional trabajó como investigador en Unidades de Policia Judicial. Portavoz del Grupo Municipal VOX en Fuengirola, Luna es también vicesecretario de Organización de VOX en Málaga. 4.- María Checa Sesmero Graduada en Derecho por la UCM y tiene un Máster en Gestión Pública y Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio. Ha trabajado en el Parlamento Europeo y en la actualidad trabaja como asesora del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía. 5.- José Luis Jiménez Gámez Diplomado en Magisterio y Máster en Profesorado de Educación Secundaria, Especialidad Formación y Orientación Laboral. Cuenta con una larga trayectoria dentro del partido, Vicesecretaría de Gerencia. Vicesecretario de Afiliación y candidato a la alcaldía por Alhaurín de la Torre. Completan la lista: Marina Ribera González Antonio José Ureña Almagro María del Carmen Castro Cerdán Francisco Raúl Cordero Olmedo Eva Rivas Redondo Antonio Alfonso Alcázar Díaz Trinidad Celia Aragonés Leiva José Antonio Gómez Serrano Ana Leticia Briales Alcaraz Ricardo José García García Ana Gil Román Eugenio Moltó García Suplentes: Mónica del Valle Díaz Vicente Santiago Espinosa Rivilla Margarita Fernández Ruiz Fernando José Jiménez Vicario Candidatura de Sevilla: 1.- Javier Cortés Lucena Economista. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Comenzó su vida laboral trabajando en consultoras y auditoras, pasando posteriormente a ser responsable comercial en banca, responsabilidad que ha desarrollado durante casi 20 años. Desde 2020 es presidente de VOX Sevilla. Javier es un gran amante de la naturaleza y entre sus aficiones se encuentran la caza y el montañismo. 2.- Ana María Ruiz Vázquez Licenciada en Farmacia. Es visitador médico y trabaja para uno de los más importantes laboratorios internacionales desde 1995. Nieta, hija, hermana y tía de Guardía Civil. Realiza labores de voluntariado. Es una gran apasionada de la Semana Santa y del mundo del caballo. 3.- Jaime Javier Domingo Martínez Licenciado en Ciencias Económicas. Es actualmente miembro del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la US (Universidad de Sevilla), siendo profesor asociado en el Área de Teoría Económica. Así mismo, es director de desarrollo de mercado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. 4.- Eloísa María Torres Moreno Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es empleada en banca desde 2000, actualmente con funciones de interventor y subdirector. Entre sus aficiones están la tauromaquia, la caza, la pesca, la náutica y la música. 5.- Javier Navarro Ortiz Arquitecto, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja como autónomo para una empresa de servicios técnicos. Formado en Teología Fundamental y Sagradas Escrituras por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es un enamorado del baloncesto, de hecho, durante 6 años fue entrenador en categorías infantil y juvenil. Completan la lista: Fátima Azmani Ramírez Joaquín Domínguez Buendía María Auxiliadora Pastor Pérez-Angulo Ángel Luis Bordas Guijarro Ana Belén Bersabé Herrera Raúl Morales del Piñal Belén María Pontijas Calderón José Manuel Verdugo Parejo María Nieves García de Zúñiga Barberán Antonio Jiménez Castillo Eva María García Calvo Macario Valpuesta Bermúdez Gloria Gamonoso Ferraro Suplentes: Adrián Trashorras Álvarez Fátima Morillo Valdés Fernando Rodríguez Galisteo María de los Reyes García Garrorena Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 