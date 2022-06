Abascal dice que hay calles en Almería en las que solo se ven hombres

martes 14 de junio de 2022 , 23:21h

En un mitin en El Ejido junto a Macarena Olona y el vicepresidente de Castilla y León, en el que volvió a adelantar que no pactarán con el PP si no entran en el Gobierno

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se han desplazado hoy hasta El Ejido, en Almería, donde han acompañado a la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona.

El presidente de VOX ha mencionado a los medios de comunicación y tertulianos que estos días se empeñan, de nuevo, en que VOX ha pinchado. Por ello, ha hecho una reflexión: “VOX pincha en todas las encuestas, pero cuando se abren las urnas, tiene un gran éxito”, ha recordado.

También ha agradecido a los almerienses que “han sido los adelantados de VOX” porque la provincia “ha sido insultada por querer seguridad, mantener sus costumbres y trabajar”.

El presidente ha señalado su preocupación al remarcar que “hay calles en Almería donde sólo se ven hombres”. Y ha denunciado que ni a las feministas ni a los defensores de la ideología de género les preocupe”. “Ellos ponen una falda a un semáforo y no hacen más”, ha lamentado.

Respecto al Gobierno de Juanma Moreno, y sus propuestas para la próxima legislatura en Andalucía, Abascal ha criticado que “sólo ofrece televisión gratis en el hospital”, mientras que “no entrega a la policía los datos de los 30.000 ilegales que disfrutan de la sanidad andaluza, mientras los andaluces, que mantienen la Seguridad Social, tienen que engrosar las listas de espera”.

Así, ha criticado que el PP –“que fue durante 40 años incapaz de echar al socialismo- no haya cumplido lo pactado con VOX y hoy “no hayan recuperado el dinero robado por el PSOE y los sindicatos de clase, la inmigración ilegal sigue siendo un problema y la administración paralela se sigue manteniendo a base de sangraros de impuestos a vosotros”.

Del mismo modo ha lamentado que los niños y jóvenes españoles, se vean relegados a un segundo puesto porque los “inmigrantes son prioritarios para la administración”. “Andalucía sigue a la cabeza del paro de Europa, y nuestros jóvenes se tienen que marchar de su tierra”, ha denunciado.

La candidata de VOX a la Presidencia de Andalucía se ha referido a CCOO y UGT: “Lo que tendrían que hacer es disolverse, devolver la pasta y pedir perdón, y me da igual el orden”. Según ha explicado Olona, los sindicatos de clase “han prostituido la acción sindical, han traicionado a los trabajadores y todos los representantes de las organizaciones sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores”.

Por otro lado, ha recordado el debate del lunes, donde el candidato del Partido Popular “sigue sin aclarar con quien se va a dar la mano” tras las elecciones del 19 de junio, ya que “las mayorías absolutas ya no existen”. En este sentido, Olona ha anunciado que “en VOX tenemos claro que sólo cabe una distancia infinita con el gobierno de Sánchez”, pero “el señor Moreno Bonilla” sabe que “somos realistas y respetuosos, no habrá mayorías absolutas y por eso son necesarios los pactos”.

Para terminar, la diputada por Granada ha asegurado que VOX es “el único partido que está siendo honrado con Andalucía diciendo claramente que es lo que va a hacer tras el 19J”, asegurando que su formación política “no traicionará ni un solo voto, pero el gobierno será con VOX o no será, pero no vamos a traicionaros”. Y ha reiterado que “aunque sólo sea necesario un escaño o la abstención de un solo diputado de VOX, no van a tener nuestro apoyo si no es con VOX en el gobierno. Porque ya han demostrado que no cumplen”.

Por su parte, García-Gallardo ha repasado algunas de las acciones que su Gobierno ha llevado a cabo en menos de dos meses de legislatura. Entre ellas, la última: recortar un 50% la asignación a sindicatos y patronal. Porque, “lo que decimos en campaña, lo hacemos en el Gobierno”. De modo que, “si esto lo hemos conseguido con el 17% de los votos, imaginaos lo que podemos hacer apoyando de forma masiva a Olona”.