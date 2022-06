Deportes Vuelve el " Old day basket" a Olula del Río miércoles 15 de junio de 2022 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras dos años de interrupción por la pandemia, este año se ha celebrado la tercera edición del conocido como <Old day basket>, un encuentro entre los veteranos de baloncesto de Olula del Río, acompañados de algunos jugadores jóvenes y amigos de la comarca del Almanzora. En ambiente festivo, la jornada se celebró durante la mañana del sábado 11 de junio en el pabellón deportivo del municipio, organizado por el Club Deportivo Baloncesto Olula del Río y la propia corporación municipal.

Los más veteranos recordaron el intenso vínculo que tiene este deporte con la localidad, así como sus complicados inicios, en claro contraste con la situación actual.

El Club atiende a casi 200 jóvenes en su escuela municipal, contando con 12 equipos, 2 de ellos femeninos, y desde 2007 no han dejado de inculcar los valores del deporte a los jóvenes cebolleros y del resto de la comarca. Estas jornadas de veteranos sirven no solo para hacer memoria de otra época, sino también para reconocer el apoyo que de manera personal e institucional se hace al deporte del baloncesto. De esta manera, en esta tercera edición ha sido reconocida la labor del actual alcalde de Olula, Antonio Martínez Pascual, sumándose a las figuras de Mario y Francis Bellido por su apoyo al deporte de la canasta. Hubo partido entre los participantes y concursos de habilidades y triples. Una fiesta deportiva en Olula del Río, donde el protagonista siempre fue el baloncesto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Diputación amplía las instalaciones deportivas en Olula del Río y Lúcar

