Capital Vuelve la Noche en Negro con quince experiencias terroríficas en siete escenarios jueves 20 de octubre de 2022 , 17:40h

Después de dos años de pandemia, Almería recupera una de las actividades marcadas en el calendario. La Noche en Negro regresa a la capital con más de quince propuestas terroríficas divididas en siete escenarios distintos de la ciudad. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de presentar esta programación en un escenario que precisamente acogerá una de las actividades más esperadas del próximo 31 de octubre, el Teatro Apolo. Con un atrezzo basado en esta terrorífica noche, y con distintos actores sobre el escenario, la regidora ha indicado que "queremos volver a lo grande, tras dos años, con un extenso programa de actividades preparadas con el único fin de que los almerienses se lo pasen de miedo". Igualmente, ha añadido que "no hay excusas, el 31 de octubre todos a la calle, disfrazados o sin disfrazar, con familia o con amigos, con muchas ganas de disfrutar de la noche y de disfrutar de los espectáculos que hemos preparado". Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, ha explicado que "solamente habrá que inscribirse para el concurso de disfraces en la Plaza del Educador, mientras que para disfrutar del resto de actividades solo habrá que esperar en cada espectáculo para disfrutar del mismo, sin ninguna inscripción previa". Siete escenarios a pie de calle acogerán estas actividades terroríficas para celebrar esta 'Noche de las Brujas'. Además, habrá pasacalles, conciertos, mercado de Halloween, concursos, espectáculos aero-musicales y música. La Plaza de las Velas acogerá un evento musical único con música rock, efectos visuales nunca antes vistos y un espectáculo aéreo. El Teatro Apolo se convertirá esa noche en un pasaje del terror, mientras que en la Plaza de San Pedro habrá concurso de disfraces y magia para los más pequeños. El Paseo de Almería aogerá el 'mercado del embrujo', organizado por Gastroart' y 'La máquina del tiempo' de Héctor San Segundo. También habrá una feria de autómatas para descubrir tu futuro. Desde la rambla Obispo Orberá partirá el pasacalles nocturno-pirotécnico 'Kaña', el cual concluirá en la Plaza Vieja. Además, en Puerta Purchena tendrá lugar el concierto a cargo del grupo 'Burning'. Apertura de Espacios Museísticos Junto a esta amplia variedad de actividades, desde las 20.00 hasta las 00.00 horas podrán visitar los distintos espacios museísticos de la ciudad de forma gratuita. En concreto son Centro de Interpretación Patrimonial, Refugios de la Guerra Civil, Museo de la Guitarra, Casa del Poeta José Ángel Valente y Aljibes Árabes.

