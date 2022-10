Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar Paneles solares y pájaros: malos amigos Escucha la noticia Si no tienes en energía solar en tu vivienda, sea independiente o en comunidad, seguro que a estas alturas te está faltando tiempo para buscar presupuestos e instaladores que sean capaces también de conseguir las subvenciones públicas para comprarlas y ponerlas. El ahorro de dinero es inmediato, y los inconvenientes… ninguno. Bueno, sí, a veces hay uno… los pájaros. No siempre es necesario colocar un sistema antipájaros, pero siempre es conveniente, y vamos a explicarte por qué los pájaros pueden ser un incordio en tu panel solar, sea para energía térmica (es lo más extendido, y se usa para calentar el agua) o fotovoltaica (genera electricidad “normal” que puedes usar en la vivienda, o revenderla a la red, normalmente por medio de la comercializadora que te puso la instalación). Las placas son más efectivas cuando más limpias están, puesto que así recogen mejor la luz del sol, y los pájaros tienen la mala costumbre de no mirar dónde hacen sus necesidades, o incluso dónde acaban cayendo algunos huevos, pero a eso hemos de sumar el polvo o la tierra, o cualquier otro residuo que deposite el viento. El caso es que esta parte tiene fácil solución si puedes limpiarlo porque tengas acceso a la instalación, y se complica si no es así. Pero hay otra parte no menos importante, y es que al generar una sombra debajo de ellos y ser los tejados o terrazas superiores, lugares tranquilos, los pájaros encuentran ahí un sitio ideal para montar sus nidos, y no solo lo ensucian todo –reduciendo la capacidad de producción eléctrica- sino que también pueden molestarte con sus cantos. La solución es un peine antipájaros de Birdblocker que dicho así suena raro, pero que te explicamos rápidamente cómo es. Se trata de unas láminas alargadas y de material plástico, que tienen forma de peine, de tal modo que se enganchan en el filo de la placa y gracias a que las púas son flexibles, se ajustan perfectamente a la ondulación de las tejas, o si es una terraza, a las rectitud, o a las deformaciones de la misma. De esta manera, también logras la protección para paneles solares, puesto que la presencia constante de los pájaros no solo ensucia como hemos indicado, o molestan, es que además pueden causar problemas en picando cables o tubos, o producir corrosión con sus defecaciones. La siguiente pregunta es, seguramente, si es fácil de instalar, y la respuesta es que sí. Puedes comprar los metros que necesites, y puedes colocarlo tú mismo. Solo hay que poner unos clips metálicos en determinados puntos de las placas, y otros tantos en el peine, para que queden bien enganchados. Lo demás es solo medir y cortar para que resulte lo más impenetrable posible, aunque debes saber que es solo efectivo impidiendo la entrada de pájaros, por lo que puedes estar tranquilo, ya que no supondrá un obstáculo para que pase la lluvia, o para cualquier elemento que arrastre. Tranquilo, no se obstruirá nada. En realidad este sistema se puede poner en cualquier momento, por lo que ya tienes los paneles y el problema, ponte manos a la obra y cómpralo sin demora. El mejor consejo es que cuando te instalen las placas solares, le digas al instalador que te quieres que te lo ponga, porque así todo será mucho más sencillo, rápido y cómodo, y además evitarás desde el primer día los inconvenientes de los que hemos estado hablando. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)