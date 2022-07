Sociedad Vuelven los vestidos midi… aunque nunca se fueron Escucha la noticia A veces es difícil definir qué es la elegancia, pero hay que reconocer la existencia de una serie de claves que, más allá del gusto de cada cual, acaban evidenciando que es un valor reconocible, e incluso medible, y por eso puede afirmarse que los vestidos midi son muy elegantes. Nacidos allá por los años veinte del pasado siglo, ahora vuelven con fuerza, aunque en realidad nunca han dejado de estar ahí, siempre listos para sacarnos de un apuro, porque cuando queremos estar elegantes, la solución más eficaz son ellos, en sus múltiples variedades, todos distintos pero únicos, preparados para darnos ese toque especial que ninguna otra prenda consigue. Prueba de ello es que diseñadores como Christian Dior, Coco Chanel y Pierre Balmain entre otros, apostaron por estas líneas que en estos momentos tienen a Aryentto como principal referencia dentro de una gama amplia de estilos que se adaptan a cada mujer y cada situación, desde la informal, a la de ceremonia, pero siempre elegante. Y es que un midi solo es un vestido o falda que queda por encima del tobillo y por debajo de la rodilla, así que puede ser más largo o más corto, más ajustado o con vuelo, con aberturas o sin ellas, con cualquier tejido… adaptable por tanto también a cualquier época del año y con posibilidades infinitas de combinación. Para el verano, mandan los tejidos finos como la gasa, el lino, o el tul, con colores claros entre los que destaca el blanco, pero también los rosas, los tonos pastel y fucsia, y las líneas vaporosas, que combinan perfectamente con unas sandalias, tenis blancos, loafers, mocasines, kitten heels, y hasta balerinas, y son ideales para dar un paseo por la playa o moverse por el club, pero por la noche se pueden escoger formas más ceñidas al cuerpo, colores como el azul o el siempre atrevido rojo, o el negro, que nunca falla, o estampados, y dentro de eso, el límite lo pones tú y tu buen gusto. Los midi pueden ser clásicos, pero también transgresores, y los puedes encontrar de corte cruzado y mangas asimétricas, y en tejidos como el cuero o la pana, de finos tirantes o mangas abullonadas. Y los complementos que permiten son también innumerables, pero nos animamos a aconsejarte uno muy peculiar: las pulseras tobilleras. Te preguntarás el por qué de esta propuesta, y lo comprenderás rápidamente, porque al tratarse de vestidos largos, que cubren prácticamente toda la pierna, es allí donde no hay tela donde podemos colocarnos un detalle que no deje indiferente, que puede ser el que te hemos dicho, pero también un tatuaje. Te garantizamos que no habrá ojos que se resistan. Por último proponemos tres modelos de la colección Argentto, muy distintos entre si, para que puedas comprobar cómo cada uno en su estilo, son la solución perfecta que no debe faltar en tu armario… ni en tu maleta: -Vestido Inés: es de gasa y en tonos azules, con manga asimétrica, y corte lateral en la falda. -Vestido Cristina: es de crep, con un escote pronunciado y suelto amarrado al cuello, y con la lazada en la cintura. -Vestido Mompelier: es de crep con elastano, en azul y con mangas asimétricas con un bello vuelo de su falda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)