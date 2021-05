Deportes ‘Wefferent Mintonette’ se proclama campeón de Andalucía de Voleibol en Infantil Masculino domingo 16 de mayo de 2021 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, entrega los trofeos en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, que ha acogido la competición



El club Mintonette Almería sigue con la misma calidad que antes de la pandemia. Así lo demostró el equipo de la categoría de Infantil Masculino, ‘Wefferent Mintonette’, que se proclamó en la tarde de ayer campeón de Andalucía, en la fase final celebrada en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Y lo hizo de manera arrolladora, ganando los tres partidos de la liguilla por 3-0 y demostrando el talento y competitividad de los jugadores entrenados por Juan Ignacio Peña Sánchez. Ahora les toca prepararse para el campeonato de España, que se celebrará a finales de junio, en una ciudad aún por decidir.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la entrega de premios de una fase final en la que el conjunto almeriense se ha enfrentado a Costa del Voley de Marbella (Málaga), Voleibol Utrera (Sevilla) y Udenci de Córdoba. “El voleibol es uno de los deportes más arraigados en Almería, con grandes éxitos a lo largo de la historia desde la élite a la base, y en la actualidad el club Mintonette es un ejemplo de buena organización, trabajo con la cantera y resultados, como se demuestra con este nuevo éxito. Muchas felicidades por el triunfo y les deseo todo lo mejor en el campeonato de España”.



A la entrega de premios también ha asistido el delegado provincial de la Federación Andaluza, Juan Docio, y el presidente del club Cajamar Mintonette, Francisco José Sáez.



La competición deportiva se ha celebrado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios para un deporte seguro, y a lo largo de la jornada de ayer, sábado se presenciaron espectaculares partidos de voleibol.

