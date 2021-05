El PP insta al Gobierno de España a rectificar la rebaja fiscal de módulos

domingo 16 de mayo de 2021 , 15:28h

Afecta a más de 53.000 agricultores almerienses







La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha denunciado el “sablazo fiscal” del Gobierno de Pedro Sánchez a los agricultores de la provincia después de que las rebajas realizadas en los módulos del IRPF se hayan quedado cortas y no cumplan con las expectativas y las necesidades de un sector que ha desempeñado un papel importantísimo en este duro año en el que, mientras el mundo permanecía confinado por el coronavirus, ellos abastecían con las mejores frutas y hortalizas las despensas de España y Europa.



Espinosa ha recordado que estos meses de intenso trabajo también han supuesto muchas dificultades para los agricultores que se han visto afectados por los bajos precios, plagas o inclemencias meteorológicas como la borrasca Gloria que causó graves daños en la agricultura de nuestra provincia.



A pesar de todo esto y de las peticiones del sector agrícola almeriense y de las organizaciones agrarias, el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Planas han demostrado una vez más su pasividad hacia los agricultores almerienses que han resultado perjudicados nuevamente con la rebaja fiscal de módulos.



En este sentido, la parlamentaria del PP pide al Ejecutivo Central que escuche al Gobierno andaluz y lleve a cabo una corrección de errores tal y como se solicitó el pasado 5 de mayo desde la Consejería de Agricultura.



“Pedimos una mayor reducción para cultivos tan importantes en nuestra provincia como el tomate, el pepino, el almendro o la flor cortada y planta ornamental. El Gobierno no puede seguir discriminando a más de 53.000 agricultores almerienses que lo único que piden es una rebaja justa en el año mas difícil que hemos tenido que vivir todos”, ha afirmado.



Por otra parte, Rosalía Espinosa recuerda las importantes rebajas fiscales que se han llevado a cabo en Andalucía por el Gobierno de Juanma Moreno, a las que hay que sumar las medidas impulsadas desde la Consejería de Agricultura para lograr una PAC justa para nuestra provincia, para ayudar al relevo generacional, a la modernización de nuestras explotaciones, o para luchar contra la sequía y aprovechar cada gota de agua.



“Mientras el Gobierno andaluz es un ejemplo en reducción de impuestos, el Gobierno de Sánchez ha subido casi 30 impuestos y pretende crear otros nuevos para recaudar 80.000 millones de euros. El sablazo fiscal del PSOE va a suponer un duro golpe para los agricultores a los que una vez más tanto Sánchez como Planas vuelven a dar la espalda”, afirma.



Finalmente, Rosalía Espinosa ha agradecido el impulso que desde la Consejería de Agricultura se está dando al sector agrícola almeriense y espera que por una vez el Ministerio de Agricultura rectifique y no siga ahogando a aquellos que han sido ejemplo para todos durante la pandemia.