Xoel López transitará por Cooltural Go el próximo sábado

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 16:01h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Dará a conocer su cuarto disco en solitario ‘Si mi rayo te alcanzara’, así como los temas de siempre, y compartirá cartel con Ruto Neón





La música no puede faltar nunca, más aún en estos tiempos de pandemia, y nada mejor que las letras y sonidos de Xoel López para transitar hacia la nueva temporada de otoño. Un concierto necesario para el alma que se celebrará el próximo sábado, 4 de septiembre, desde las 21 horas, en el recinto de conciertos del ferial, dentro del ciclo Cooltural Go que Crash Music desarrolla para el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. El cartel comenzará con Ruto Neón y seguirá con Xoel López. Las entradas se pueden adquirir en www.coolturalfest.com



Xoel López se reencontrará con los almerienses para presentar los nuevos sonidos de su disco ‘Si mi rayo te alcanzara’, el decimoquinto álbum, cuarto en solitario, que marca el comienzo de una nueva etapa del cantante y compositor gallego, donde se adentra en nuevas experiencias, liberado de ataduras creativas e interpretativas.



Su nuevo trabajo, a la venta desde el pasado 27 de noviembre de 2020, es un tránsito entre estilos, un ecosistema que late en un álbum que deja atrás una trilogía espontánea formada por ‘Atlántico’ (2012), ‘Paramales’ (2015) y ‘Sueños y pan’ (2017)- para abrir un nuevo sendero artístico.



Frente a la autoría exclusiva de sus anteriores trabajos, el nuevo Xoel comparte la responsabilidad creativa de sus temas con el también gallego David Quinzán. Los mandos de la producción, que venía ejerciendo en primera persona, se los encomienda a Carles Campi Campón, el hechicero de la electrónica que figura detrás de las últimas entregas de Drexler, Vetusta Morla o Natalia Lafourcade. Es además su disco más coral: todo un trabajo en equipo con los músicos de su banda. Brota en definitiva un álbum capaz de prescindir en ocasiones de las guitarras o de seguir explorando con el son latinoamericano, sin dejar de ser puro Xoel López.



Son algunas de las novedades de un artista perfectamente identificable, gracias a ese timbre vocal distintivo y privilegiado y a su forma tan personal de afrontar las canciones.



El cancionero, la creatividad, la capacidad de imaginar himnos: ese es el auténtico hilo conductor de ‘Si Mi Rayo Te Alcanzara’, el cuarto álbum en solitario de un artista voraz, que podremos disfrutar los almerienses en Cooltural Go, además de recordar sus grandes himnos, esos que nos han acompañado en los momentos de alegría y también de recogimiento.



El programa comenzará con Ruto Neón, el nuevo proyecto de Bruno Laencina. Se trata de una banda murciana de neo psicodelia que nos recuerda sin pestañear a los internacionales Tame Impala. Nacida en 2019, con el bagaje de sus componentes, el cuarteto murciano abrió esta temporada con el ciclo de conciertos ‘Microsonidos’ y de ahí ha continuado por la senda de actuaciones en directo que el 4 de septiembre le llevará a compartir cartel con Xoel López.