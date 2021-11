XVIII Jornadas de Internacionales de Actualización en Vacunas reunen a un millar de expertos

jueves 11 de noviembre de 2021 , 15:30h

Estas Jornadas reúnen a expertos reconocidos a nivel nacional y mundial relacionados con la investigación, prescripción, dispensación y administración de las vacunas, así como a algunos de los responsables de las vacunas frente a la Covid-19.

Almería acoge las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas, uno de los encuentros sobre vacunología más prestigiosos y longevos a nivel mundial que, un año más, bate su récord de participación con cerca de un millar de profesionales sanitarios e investigadores.



El congreso organizado por el Instituto Balmis de Vacunas se celebrará, por primera vez este año, de manera mixta. Así, más de 300 personas se reunirán durante los días 11 y 12 de noviembre en el Teatro Cervantes de Almería y más de 500 seguirán las Jornadas en directo por streaming.



En la inauguración del encuentro que ha tenido lugar esta mañana han participado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal; el director general de Atención Sanitaria de la Junta de Andalucía, Diego Vargas Ortega; el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Amo; y el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y fundador y director médico de Grupo IHP, Alfonso Carmona Martínez.



El director de estas Jornadas y del Instituto Balmis de Vacunas, así como coordinador del Área de Pediatría en los Hospitales Vithas Almería y Granada, Francisco Giménez Sánchez, ha destacado el importante papel de los sanitarios, especialmente durante la pandemia, y ha recordado los inicios de estas Jornadas que comenzaron “con mucho atrevimiento” y se han consolidado llegando, en esta XVIII edición, a superar los 800 inscritos.





Por su parte, el alcalde de Almería ha dado la bienvenida a la ciudad y ha destacado que, de todos los eventos celebrados en Almería en este momento, “estas Jornadas son el más especial”, porque “gracias a las vacunas podemos estar todos aquí”. “La pandemia nos ha dejado muchas cosas”, ha señalado aludiendo no solo a las dificultades, sino también a lo que ha podido enseñar. “Uno de los mejores aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es que la mejor vacuna es el conocimiento”, al tiempo que ha apostillado que “España tiene que seguir apostando por la ciencia y por la investigación”. Por último, ha reconocido el papel de los científicos, de los sanitarios y de las Fuerzas Armadas durante este año y medio. A todos ellos ha dado las gracias “por jugarse la vida para que los demás pudiéramos seguir con la nuestra”.



El director general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía también ha puesto en valor el papel de todos los profesionales que han hecho de la vacunación frente a la Covid-19 en la región un hito. “Estoy muy orgulloso de cómo Andalucía ha abordado este reto”, ha subrayado y ha recordado los inicios de la campaña de vacunación frente al coronavirus en la región. “Andalucía durante toda la campaña de vacunación ha sido de las tres Comunidades Autónomas que más dosis administraba en relación con las dosis recibidas”, ha recalcado y ha explicado que, con ello, “se ha conseguido evitar más de 5.000 muertes”. Asimismo, se ha referido al nuevo calendario vacunal de la región para 2021-2022 y ha asegurado que “Andalucía tiene el mejor calendario vacunal de Europa”. Por último, y refiriéndose a estas Jornadas, ha recalcado que “Almería hoy es el faro de vacunación de España”.

Distinción del Instituto Balmis de Vacunas a las Fuerzas Armadas

XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas

Sobre el Instituto Balmis de Vacunas

Durante la inauguración de las Jornadas se ha hecho entrega de la distinción del Instituto Balmis de Vacunas a las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a su “labor fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”, como ha subrayado el doctor Francisco Giménez Sánchez. Un reconocimiento apoyado por todo el público asistente que se ha levantado para aplaudir al coronel médico Francisco Javier Gómez Díaz, encargado de recoger esa distinción en representación de la Brigada de la Legión.El coronel médico ha agradecido este galardón y ha puesto en valor la valentía de los soldados de la Brigada de la Legión y de todas las Fuerzas Armadas, especialmente, durante la operación Balmis, en la que además han demostrado su cariño y dedicación con los ciudadanos. “Es un grandísimo honor que la comunidad científica y el Instituto Balmis de Vacunas hayan querido conceder a las Fuerzas Armadas esta distinción”, ha concluido.Las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Almería, del Ayuntamiento almeriense, el servicio provincial de Turismo de la Diputación ‘Costa de Almería’, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Vithas, MSD, Pfizer, GSK, AstraZeneca y Moderna.El congreso de este año es una de las ediciones más importantes de todas las celebradas hasta la fecha. Esto se debe a la novedad del formato, recuperando la presencialidad tras una edición online debido a la pandemia y ofreciendo la posibilidad de participar de manera virtual; a la vacunación frente a la Covid-19, que se ha convertido este año en el principal tema de actualidad mundial; y la participación de eminencias en vacunología de talla mundial.Entre los expertos reconocidos a nivel mundial relacionados con la investigación, prescripción, dispensación y administración de las vacunas que intervendrán en estas jornadas se encuentra el profesor Peter Hotez, decano fundador de la National School of Tropical Medicine de Texas (EEUU), que está desarrollando una vacuna contra la Covid-19 más asequible para que pueda ser suministrada en países desfavorecidos.También participarán los profesores Stanley Plotkin, impulsor de las vacunas contra la rubéola, la rabia y el rotavirus; y Juan José Picazo, catedrático de Microbiología Clínica y expresidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, que recibirán sendas distinciones en el transcurso de las Jornadas y compartirán su experiencia sobre vacunas.Asimismo, esta edición reunirá a especialistas de importantes entidades de ámbito nacional, como el Comité Asesor en Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), la Asociación Española Contra la Meningitis, la Asociación Española de Vacunología, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III, o el Centro Nacional de Gripe, entre otras.Aunque la pandemia por coronavirus estará muy presente en la edición de este año, en la que también participan algunos de los responsables de las vacunas frente a la Covid-19 que se están administrando en todo el mundo en la actualidad, la programación contempla mesas redondas sobre otras vacunas fundamentales a nivel mundial y ponen el acento en la necesidad de que la Covid-19 no les reste importancia ni visibilidad.De este modo, en las Jornadas de este año se abordará la enfermedad meningocócica invasora, la prevención frente a las infecciones respiratorias y a otros virus y bacterias tradicionales, así como la vacunación en adolescentes, cuyas coberturas vacunales son muy inferiores a lo deseable.Asimismo, en esta edición se rendirá homenaje al profesor Alfonso Delgado Rubio, expresidente de la Asociación Española de Pediatría fallecido el pasado mes de enero, con una conferencia a cargo del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Merino.Todos los detalles de las Jornadas, así como el programa completo de esta edición (en castellano e inglés) y el enlace de inscripción pueden consultarse en la página web del Instituto Balmis de Vacunas.El Instituto Balmis de Vacunas es una asociación científica sin ánimo de lucro dedicada a la formación, la investigación y la cooperación internacional en relación con las vacunas y la cultura de la inmunización.La sede del Instituto Balmis de Vacunas se encuentra en Almería, si bien la proyección de esta entidad trasciende sus fronteras, situándose como una entidad prestigiosa en vacunología del panorama nacional y mundial, con sus Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows como principal referente.