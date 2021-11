¿Y las hortalizas de Almería?

viernes 12 de noviembre de 2021 , 12:33h

Matarí critica el “olvido” del Gobierno e insta a Alberto Garzón a visitar la provincia, pisar nuestros invernaderos y conocer la excelente calidad de nuestros productos



La provincia de Almería es la huerta de Europa, abastece de las mejores frutas y hortalizas los mercados de nuestros países vecinos y los españoles, y a pesar de eso en la campaña #comerdetemporada llevada a cabo por el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón no se hace ni una sola referencia a los productos que se están produciendo durante el mes de noviembre en nuestra tierra y en el sureste español.



Es por ello que los diputados nacionales del Partido Popular de Almería Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón han registrado en el Congreso una batería de preguntas solicitando una explicación tanto al Ministro de Consumo como al Ministro de Agricultura, ya que según Matarí “la campaña parece diseñada por un ministerio de un gobierno extranjero más que por un ministerio del gobierno español”.



Juan José Matarí le recuerda a Alberto Garzón y a Luis Planas que la provincia de Almería durante el mes de noviembre está a pleno rendimiento produciendo excelentes tomates, pimientos, cebollas, pepinos, berenjenas, o calabaciones, por lo que no comprende “el olvido” que se ha producido respecto a nuestra tierra en esta campaña promocional.



En este sentido, el diputado del PP anima a los ministros en cuestión a “visitar la provincia y pisar la tierra de nuestros invernaderos”, y les recuerda que si hoy los consumidores españoles y europeos degustan hortalizas de primera calidad es gracias a que Almería es líder en exportación de productos que son sinónimo de salud.



Juan José Matarí lamenta que desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se recomiende buscar en los mercados verduras y hortalizas almerienses, lo que demuestra una vez más la “falta de respeto” de los socialistas y comunistas hacia el sector más importante de la economía almeriense.



El diputado del PP espera que cuanto antes se solvente esta situación y las hortalizas de Almería se incluyan en la campaña porque son de temporada, naturales y con un sabor excelente. Además, recuerda que el propio Ministerio de Agricultura en su calendario “Alimentos de España” considera que los tomates, pimientos, cebollas, pepinos, berenjenas y calabacines son de temporada en noviembre.



Por último se ha referido al lema “Barato, Sano y Sostenible” y ha preguntado al Gobierno si no considera que la calidad es también un elemento a tener en cuenta a la hora de señalar las características de las verduras, así como si es consciente el Ministerio de Consumo que los productores de estas hortalizas llevan años denunciando los bajos precios que reciben por ellas, y que no cubren los costes de producción debido a los incrementos de los gastos y a la competencia desleal.



“Es inaudito que en una campaña como esta Alberto Garzón se haya olvidado de Almería y de nuestras hortalizas. Y es lamentable también que cuando el sector peor lo está pasando por la crisis de precios, el Ministro incluya en el lema de la campaña la palabra “barato”. Garzón está dando muestras de no conocer la realidad de nuestra tierra y debe rectificar cuanto antes porque lamentablemente este Gobierno solo acierta cuando rectifica”, concluye.