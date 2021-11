Opinión Invertir en discapacidad, invertir en todos Duarte Antonio Rocha Más artículos de este autor Por viernes 12 de noviembre de 2021 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo que es bueno para la discapacidad es bueno para todos. Esta frase que es popularmente conocida por el colectivo de personas con discapacidad por haberla pronunciado con frecuencia el anterior director de Discapacidad del Gobierno de España (PSOE), Jesús Celada, es la realidad de cualquier concepto que queramos aplicar, sobre todo, para la accesibilidad universal. Si en cualquier aspecto de nuestra vida se cuenta con las personas con discapacidad - 3,6 millones en el país- se tendrá una vida más cómoda y accesible. La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. A lo largo de nuestra vida, se tenga discapacidad o no, se atravesará un estado de incapacidad o discapacidad transitorio por diferentes motivos. Es estadística. Un accidente, una enfermedad, una lesión,…. Por encima de todo está la aplicación del RDL 1/2013 del 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que permitirá que todas las personas podamos participar de manera plena en cualquier aspecto de nuestra vida. Un RDL que se dio de plazo hasta el 4 de diciembre de 2017 para su aplicación. Va hacer ahora 4 años y en municipios como el de Adra no se ha cumplido ni existen planes reales de aplicación. El Gobierno de España está creando grupos de trabajo para poder tener una guía de necesidades y actuación según las verdaderas prioridades del colectivo. Tener un mundo accesible permitirá acceder al transporte, disfrutar del ocio, teatro, música, educación, turismo, medios de comunicación economía, empleo, vivienda, política, etcétera. Me sigue sorprendiendo que, en Adra, el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos siga repitiendo que “están volcados con la accesibilidad” pese a que no hay actuaciones que avalen esta teoría. Aún no existe la figura del Defensor de la Diversidad Funcional, tampoco la oficina de la Discapacidad o Diversidad Funcional, así como la elaboración de un catálogo de las ayudas derivadas de los servicios sociales comunitarios y especializados a nivel municipal, autonómico y estatal para este colectivo, ni la creación y potenciación del Consejo de la Discapacidad para favorecer la participación del colectivo, ni hablar de la creación de viviendas adaptadas para fomentar la autonomía de este colectivo, y un largo y triste etcétera de incumplimientos. Decir que se va a invertir no es lo mismo que gastar. Me gustaría recordarle al alcalde de Adra, Manuel Cortés, que hacer una ciudad accesible en todos los sentidos permitirá que todas las personas puedan tener los mismos derechos en cualquier asunto de nuestro día a día y, además, permitirá un movimiento social y económico importante para nuestro municipio. ¿Dónde quedan todas esas actuaciones que estaban plasmadas en el Plan de Accesibilidad Municipal? Un documento compuesto por tres tomos sobre accesibilidad que realizó la casa a la que yo pertenezco, que es la Fundación ONCE, a través de ILUNION y que nos costó a los abderitanos y abderitanas 14.500 euros. Un plan que daría respuesta real a los colectivos con movilidad reducida pero que, por desgracia, está todo aún en papel. ¿Piensan retomarlo, quizá, partidistamente cuando lleguen las elecciones municipales de 2023? Invertir en accesibilidad dará la oportunidad para que todas las personas seamos justamente eso, personas y sin más etiquetas. En mi mundo y en un mundo accesible no existirían las personas ‘con discapacidad’, porque somos todos somos iguales. Duarte Antonio Rocha Secretario de Bienestar Social y capacidades diferentes del PSOE de Adra 2 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)