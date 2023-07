Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Y los toldos? ¿"pa" cuando? Juan Francisco Rojas Más artículos de este autor Por domingo 30 de julio de 2023 , 17:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

A ver si lo adivinan ¿Cuáles son las dos únicas capitales de provincia andaluzas que no instalan toldos en las calles durante los meses de verano? Pista: Una de ellas es Jaén. La otra carece de toldos, AVE, etc. Seguro han acertado: Almería. Existe otra diferencia entre estas dos ciudades en cuanto a la instalación de toldos. Mientras que en Jaén el Partido Popular ha luchado por este asunto desde la oposición, en Almería, han gobernado durante veinte años y no han mostrado mucho interés en el tema. A veces olvidamos que el PP lleva dos décadas gobernando la ciudad. ¿En todo este tiempo no se les ha ocurrido instalarlos? ¿O tal vez sea fruto de la incompetencia? Sea como sea, tuvimos que llegar desde VOX al ayuntamiento para comenzar a exigir toldos en calles, plazas y parques. La gente los necesita, los comercios los necesitan y las familias también. Instalar toldos en verano en Almería es tan esencial como llevar un abanico a la Feria. No solo para mitigar el calor, sino también para acabar con los desiertos comerciales y con la tristeza de ver parques infantiles vacíos durante las horas del abrasador Lorenzo. No se trata de un accesorio estético o una comodidad pasajera; van más allá de eso. Los toldos son una necesidad vital. Si queremos incentivar el comercio local y fomentar la vida en comunidad, debemos crear un entorno agradable, incluso en las épocas más calurosas. Tal y como decía anteriormente, la falta de toldos en las calles comerciales, plazas y parques de Almería ha sido planteada por VOX durante los últimos cuatro años, pero lamentablemente, no ha recibido la atención que merece. El proceso administrativo para la contratación e instalación de los toldos, que debería haber sido fácil y rápido, se está dilatando hasta el infinito por motivos que el PP no sabe, no quiere o no puede explicar ni a los ciudadanos ni a la oposición, aunque me da que van a tener mucho que explicar porque bien lo merecen los ciudadanos. Mientras tanto, nos encontramos con otro verano sin la tan anhelada sombra en nuestras calles. En Almería hace calor, mucho calor. Los almerienses, que ya sabemos que julio y agosto son complicados, evitamos salir de casa a determinadas horas. Como se suele decir, cae de justicia en nuestras calles mientras el PP no encuentra la manera de evitar que las aceras ardan y los vecinos nos sigamos quemando con el tema. Granada, Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba y Cádiz ya los tienen. En Jaén están en ello tras llegar el PP al gobierno municipal. ¿Y en Almería? Los toldos, ¿”pá” cuándo? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Francisco Rojas Presidente Vox Almeria y concejal en el Ayuntamiento de Almería 2 artículos Todos los firmantes