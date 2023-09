Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Ya es oficial: Al sol hace más calor que a la sombra Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ministra Ribera sorprende con un experimento que demuestra lo evidente: al sol hace más calor que a la sombra La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que realiza un “sencillo experimento” para mostrar a los españoles que al sol hace más calor que a la sombra. Con un termómetro en la mano, la ministra compara la temperatura del asfalto bajo el sol y bajo la sombra de un árbol en el Paseo de la Castellana de Madrid. El resultado es sorprendente: 44 grados al sol y 22 grados a la sombra, una diferencia de más de 20 grados. La ministra utiliza este experimento para defender la necesidad de tener más “refugios climáticos” en las ciudades, con más vegetación, menos asfalto y menos hormigón. Según ella, esto supone “la diferencia entre vivir mejor o vivir peor”, y entre “poder salir a la calle o no poder”. Sin embargo, lo que parece haber conseguido es provocar las burlas y las críticas de muchos internautas, que le han reprochado su “postureo” y su falta de rigor científico. Algunos usuarios le han recordado que el experimento que ha hecho es algo que se aprende en la escuela primaria, y que no tiene nada que ver con el cambio climático. Otros le han preguntado si también va a demostrar que en invierno hace menos calor que en verano, o que el agua moja. También le han sacado a colación su reciente polémica por ir en bicicleta a una reunión escoltada por dos coches oficiales, lo que contradice su discurso ecologista. Un sencillo experimento realizado por @TeresaRibera



𝗦𝗢𝗟 vs. 𝗦𝗢𝗠𝗕𝗥𝗔 = 22º de diferencia



🔴 Menos islas de calor

→ de humos, inertes y ruido



🟢 Más refugios climáticos

→ de frescor, vegetación y oxígeno pic.twitter.com/ay8uv4R8EO — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) September 1, 2023 ¿Qué opinas tú de su experimento? ¿Te parece una forma adecuada de concienciar sobre el medio ambiente o una tomadura de pelo? Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas tú de su experimento? ¿Te parece una forma adecuada de concienciar sobre el medio ambiente o una tomadura de pelo? Déjanos tu comentario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.