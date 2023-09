Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ya, pero Valverde qué opina Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 26 de septiembre de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pleno del Ayuntamiento de Almería ha debatido sobre la posible amnistía a los líderes del procés catalán, lo que incluye a Carles Puigdemont, pero también a una cantidad indefinida de personas y personajes que, en la actualidad están o en prisión, o indultados, o procesados... y huidos de la Justicia. El PP presentó una moción para que el consistorio se manifestara en contra de esta medida, que considera un ataque a la unidad de España y al Estado de derecho. La moción contó con el apoyo de Vox, pero fue rechazada por los votos en contra de Podemos y PSOE. La portavoz del PP, Ana Martínez Labella, defendió la necesidad de que el Ayuntamiento se pronunciara sobre este asunto, que afecta a todos los españoles y que supone una amenaza para la convivencia y la democracia. Martínez Labella criticó la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que depende de los votos de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, para mantenerse en el poder. Según la portavoz popular, Sánchez está dispuesto a ceder a las exigencias de los independentistas y a concederles la amnistía a cambio de su apoyo. Por su parte, los concejales de Podemos y PSOE rechazaron la moción del PP, argumentando que no hay ninguna ley de amnistía sobre la mesa y que todo era una estrategia del PP para desgastar al Gobierno. Alejandro Lorenzo (Podemos) y Adriana Valverde (PSOE) coincidieron en que el debate era innecesario e improcedente. Para Valverde, el PSOE siempre se mueve dentro de la Constitución, y ese tema no se ha puesto sobre la mesa, y para Lorenzo, su líder no es Yolanda Díaz, por lo que su líder no se ha reunido con Puigdemont en Waterloo. Pues va ser verdad que Sánchez nunca ha hablado de amnistía, sino de diálogo y solución política al conflicto catalán... desde el pasado 23J, pero antes sí que habló de ella. Sánchez dijo que la amnistía no cabía en la Constitución, pero es imposible no recordar que también dijo que no pactaría con Podemos, que no nombraría vicepresidente a Pablo Iglesias... pero en cuento lo necesitó, "cambió de opinión". La moción del PP en el Ayuntamiento de Almería no era una mera maniobra política, era una respuesta directa a una polémica que está en la calle y en la que todo el mundo toma partido en cualquier conversación, y puesto que Sánchez no dice nada, puesto que su Gobierno no dice nada, puesto que desde la calle Ferraz no dicen nada... pues a ver si aquí decían algo. Y es que Valverde y sus concejales lo tenían fácil porque lo único que reclamaba la moción era que se posicionaran ellos, y como esa ley no está sobre la mesa, solo debían decir si les parece bien o mal que Puigdemont y compañía puedan ser amnistiados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1102 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes