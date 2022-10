Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ya sabemos cuantas carrozas habrá en la Cabalgata de Reyes viernes 21 de octubre de 2022 , 18:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consistorio ha aprobado también hoy en Junta de Gobierno Local las bases y convocatoria para la participación en los tradicionales concursos de Belenes y Villancicos noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería sigue con los preparativos de todo el engranaje que acompañará la celebración en la ciudad de las fiestas de Navidad. En este sentido, y tras adjudicarse hace solo unos días la iluminación extraordinaria de Navidad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el expediente de contratación del suministro de once carrozas para la Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos, prevista para el día 5 de enero de 2023, con motivo de las Fiestas de Navidad de la ciudad de Almería, con un presupuesto total de licitación de 102.247,42 euros. Concurso Villancicos Además de lo anterior, y en relación a las próximas fiestas navideñas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Área de Cultura y Educación, las bases y convocatoria de los concursos de Villancicos y Belenes 2022-2023, dotados con un presupuesto de 4.290 y 4.200 euros, respectivamente. El tradicional concurso de villancicos está previsto se celebre el próximo día 18 de diciembre de 2022, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Podrán participar cuantos grupos formalicen su inscripción, estableciéndose tres modalidades: · Infantil (grupos cuya edad de participantes no sea superior a 7 años) · Juvenil (grupos cuya edad de participantes esté comprendida entre 8 y 15 años) · Adultos (grupos cuya edad de participantes sea a partir de 16 años) En este concurso se otorgará un primer premio de 865 euros y diploma y un segundo premio de 565 euros y diploma, por modalidad. Concurso Belenes También se han aprobado hoy la convocatoria y bases del concurso de belenes en el que podrán participar todos los belenes realizados por instituciones, entidades, asociaciones, comercios, centros educativos, parroquias, hermandades, cofradías y domicilios particulares de la ciudad de Almería que estén legalmente constituidas. La convocatoria de este año se abre a cuatro modalidades: · Asociaciones Educativas y Centros Educativos y Docentes. · Instituciones, Entidades, Asociaciones, Parroquias, Hermandes y Cofradías. · Comercios · Belenes realizados por personas físicas. Se establece un plazo de diez días desde la apertura de la convocatoria para la inscripción de los interesados. El jurado efectuará las correspondientes visitas durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2022, para todas las modalidades Los premios que se establecen será, para las dos primeras modalidades, un primer premio de 650 euros y diploma y un segundo premio de 450 euros y diploma. En la modalidad de comercios y para los belenes realizados por personas físicas la cuantía que se otorgará para los primeros premios será de 500 euros y diploma y de 300 euros y diploma para los segundos. Se podrán conceder también dos Accésit generales de 200 euros y diploma. Por parte del jurado se valorará el trabajo manual realizado, y la originalidad del montaje (materiales, presentación artística, iluminación, pintura, ubicación de los elementos, paisaje....), la creación artística, originalidad, ingenio, esfuerzo y laboriosidad. Podrán incluir materiales y elementos naturales (rocas, plantas, agua en movimiento...), figuras articuladas, escenas en el exterior o interior de edificaciones o cuevas y efectos especiales. Los Belenes que se presenten a concurso deberán ser reverentes y ajustarse a las mínimas normas de tradición popular y litúrgica. En caso de que el Belén esté expuesto al público en general, deberá indicar un horario de visita, hasta el día 5 de enero. Venta ambulante Igualmente se han aprobado hoy las bases para la autorización de ocupación de vía pública para la instalación de 16 puestos de venta ambulante de alimentación en la Avda. Federico García Lorca, con motivo de las fiestas de Navidad 2022-2023. Entre el 15 de noviembre de 2022 y el 8 de enero de 2023 se autorizará la instalación de estos puestos fijándose su emplazamiento desde el Mirador de la Rambla hasta la calle Belén, continuidad de calle Canónigo Molina Alonso. El plazo para presentar las solicitudes será de cinco días a partir del día siguiente a la pubicación de las bases hoy aprobadas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

