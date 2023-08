Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Yo no recuerdo abrigarme en Feria Juan Francisco Rojas Más artículos de este autor Por martes 29 de agosto de 2023 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Decía Honoré de Balzac que las expectativas eran siempre el principio de las decepciones. El problema es que los almerienses hemos ido disminuyendo las expectativas con respecto a la Feria desde hace años. Sin embargo, en esta ocasión, la desilusión ha sido aún mayor. Hemos vivido la Feria más decepcionante de la historia de Almería. Sosa, descolorida, desmayada, triste y descafeinada. Sin fuerza. Con adornos ramplones. Con escasa iluminación, ni qué decir de la batalla de las flores, muy comentado este año. Sin toldos, ¡ay, esos añorados toldos!, y con ambigús, la mayoría de los días a medio gas. La Feria del Mediodía se está perdiendo definitivamente. Nos encontramos con una alcaldesa que, por boca de su concejal de cultura, dice que "hay que darle una vuelta" después de la gran cantidad de críticas recibidas. Ahora se acuerdan de darle una vuelta, no cuando se programa con la suficiente antelación, analizando la deriva de años anteriores. La escasa decoración del Paseo hacía que uno comprendiera, paso a paso, cómo debió sentirse Orfeo en su travesía hacia el Tártaro. Tampoco pudimos contar con toldos en esta ocasión. ¿Qué le pasa al PP con los toldos? Parece que este equipo de gobierno está empecinado en que los almerienses nos achicharremos bajo el sol del verano, sin compasión. Tal vez les tengan tirria porque no los ponen ni en la Feria ni en las calles ni en ningún lado. Lo que sí hemos visto este año es un despliegue colorista de trajes regionales. Muchos. Algunos concejales incluso parecían ir vestidos por obligación más que por devoción. También hemos contemplado con estupor como algunos concejales aparecieron en el acto para la foto y, tras ella, hicieron mutis por el foro. Quizás, con esta exaltación del atuendo almeriense (bienvenido sea) y de la presencia, quieran compensar y hacernos olvidar la torpeza del año pasado al dejarnos sin el encuentro de indumentaria y bailes tradicionales. A mí no se me ha olvidado y muchos nos hemos dado cuenta del postureo en modo "outfit" del equipo de gobierno. Lo voy a decir claro, y es el sentir de muchos ciudadanos: ya han pasado las elecciones que les aseguran un gobierno de cuatro años, y a relajarse. Miren, de verdad espero que aprendan de los errores y el año que viene se trabaje más y con más interés para que los almerienses recobremos el orgullo y la altura de Feria que antaño tuvimos y que esta vez ha brillado, pero por su ausencia. Y aunque las comparaciones son odiosas, vemos cómo ciudades vecinas, con altas temperaturas, también celebran sus ferias y hacen de esta un gran acontecimiento. No, no es excusa las altas temperaturas, señor concejal de cultura. Yo no recuerdo abrigarme en la Feria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Francisco Rojas Presidente Vox Almeria y concejal en el Ayuntamiento de Almería 4 artículos Todos los firmantes