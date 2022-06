Almería Ampliar YouTube censura un vídeo de Noticias de Almería domingo 05 de junio de 2022 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plataforma propiedad de Google no ha atendido nuestros argumentos en defensa del derecho a la información La popular plataforma de vídeo YouTube, propiedad de Google, ha censurado un vídeo publicado en el canal de Noticias de Almería, sin atender a los argumentos que les hemos hecho llegar en defensa del derecho a la información, cuando nos reclamaron retirarlo voluntariamente. Se trata del vídeo, eliminado por YouTube el día 4 de este mes de junio, en que el alcalde de Bayárcal, el socialista Jacinto Navarro, reconocía haberse llevado un par de becerros de titularidad municipal, con la intención de montar su propia explotación ganadera. El alcalde es interpelado por dos concejales del Partido Popular, quienes con el teléfono móvil en la mano y sin ocultación, graban el desarrollo de las explicaciones del primer edil, a quien pillan con los animales que, oficialmente, habían desaparecido, y logran que confiese, tal como puede leerse en esta noticia de modo más amplio. En un primer correo, los servicios jurídicos de la plataforma nos decían "Te informamos de que hemos recibido una reclamación de privacidad relacionada con tu contenido:" y añadían "Queremos darte la oportunidad de eliminar o de modificar la información privada que podría estar incluida en el contenido que se ha denunciado. Pasadas 48 horas de este aviso, estudiaremos esta reclamación por posibles infracciones de nuestras Directrices de Privacidad y estudiaremos la posibilidad de restringir el contenido." y concluían diciendo que "Cuando subas vídeos a partir de ahora, recuerda que no puedes publicar la información personal de otra persona sin su consentimiento." Desde Noticias de Almería respondimos que este vídeo "es un documento de carácter informativo", que quienes lo protagoniza son personajes con cargos públicos, y concretábamos que se trataba de un alcalde y concejales. Además dejábamos constancia de que se había grabado en un espacio público, en la calle, y que se podía observar claramente que no había ocultación en el proceso de grabación, es decir, que se sabía que se estaba grabando. Por último insistíamos en el caracter "noticioso" del vídeo, en su "interés informativo", y que por tanto no íbamos a retirarlo voluntariamente, que "la petición de eliminarlo solo responde a un interés por ocultar un hecho informativo", por lo que "Su eliminación supondría un acto de censura informativa". Evidentemente ha ganado la censura, aunque en Noticias de Almería queremos pensar que Jacinto Navarro, socialista él, condenará este tipo de comportamientos propios de regímenes totalitarios, y que no es él quien ha instado a eliminar el vídeo. Aunque podríamos equivocarnos, claro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

