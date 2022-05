El alcalde de Bayárcal reconoce que se llevó ganado municipal para montar su propia explotación

miércoles 18 de mayo de 2022 , 11:33h

El alcalde de Bayarcal, el socialista Jacinto Navarro, ha sido denunciado ante la Guardia Civil por el Partido Popular por apropiarse de ganado municipal con el fin de constituir, posteriormente, una explotación ganadera a su nombre. Como mínimo, el PP advierte de posibles delitos de apropiación indebida y prevaricación por partes del primer edil, según la coordinadora del PP en la Alpujarra, Matilde Díaz, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bayárcal, Germán Moreno.

Los hechos datos a conocer por el PP servirían de argumento para una película del insigne Luis García Berlanga, y comienzan hace unos meses, cuando según han relatado, aparecieron por el pueblo unas reses que causaron graves destrozos entre las fincas de los vecinos, por lo que se decidió proceder a su captura.

Los animales fueron atrapados y conducidos a dependencias municipales en espera de que los reclamase su propietario, cosa que no sucedió, por lo que transcurrido el plazo legal establecidos, pasaron a ser de titularidad del Ayuntamiento. A partir de ahí, se fijó la fecha del 30 de abril para proceder a subastarlas, pero dos días antes, los concejales del PP Germán Moreno y Francisco Javier López, advierten que faltan dos de los becerros capturados.

Finalmente, ambos, después de mucho investigar tal como han reconocido, descubrieron que el alcalde los había escondido en unos corrales propiedad de la Junta de Andalucía en el municipio de Alcolea, a 23 kilómetros de Bayárcal, y sin ningún tipo de permiso.

Los concejales del PP localizaron al alcalde en el corral, con los animales, y grabaron un vídeo con la conversación que mantuvieron, y en la que el primer edil niega haberse quedado con los becerros, a pesar de la evidencia, porque los tenía junto a él. Como justificación acabó diciendo que los había “apartado” para comprarlos él más adelante ya que iba a montar una explotación ganadera, y llegado ese momento estaría dispuesto a pagar lo correspondiente al Ayuntamiento.

Los ediles del PP, según se ve en el vídeo, le insisten en que si se los lleva sin decir nada a nadie, no es “apartarlos”, es “ocultarlos”, y el socialista reconoce que “no lo he hecho bien”. Del mismo modo, los del PP le recuerdan que si se “aparta” unos animales para él hurtando al resto de vecinos el derecho a pujar en subasta por ellos, debería informar de ello, y él contesta que el pueblo no tiene por qué saber estas cosas.

Tras esta intervención de los concejales del PP, el alcalde acordó sacar a subasta estos becerros con los que se había quedado, y la fecha será el 20 de mayo. Díaz por su parte, ha calificado también ocurrido como una "pellejería" del alcalde.

El Partido Popular reclama, por estos hechos, que el actual secretario general provincial del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, quien también encabeza la lista al Parlamento de Andalucía, tome cartas en el asunto y establezca responsabilidades políticas. En ese sentido, el PP admite que no espera que no lo haga, porque tampoco ha actuado en los casos de Chirivel, Carboneras o Viator, que afectan a alcaldes socialistas.