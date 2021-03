YouTube será el Paraninfo de la UAL en la adaptación de sus Jornadas de Orientación Preuniversitaria

viernes 12 de marzo de 2021 , 20:13h

YouTube será el ParanLa Universidad de Almería afronta la pandemia y sostiene de forma virtual uno de los pilares fundamentales de contacto con los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos curso tras curso, convirtiendo las jornadas en información a través de la red y una feria destinada a los jóvenes almerienses.info de la UAL en la adaptación de sus Jornadas de Orientación Preuniversitaria





Ayudar es la política. No existe ninguna otra desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL a la hora de organizar y desarrollar sus tradicionales Jornadas de Orientación Preuniversitaria. Eso sí, en este 2021 ya no se puede dar cabida a la tradición, sino a la innovación, y por eso las han reinventado, sosteniendo, por supuesto, su espíritu y sus objetivos parciales dentro del conjunto.



Lo que hasta ahora ha venido siendo un hervidero, un día de entusiasmo y de vida añadida a la habitual en el campus, da el salto a la red social más utilizada por los jóvenes para el consumo de vídeo a través de dos piezas explicativas muy detalladas que también se difundirán directamente en los más de sesenta centros de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de la provincia de Almería. En ellos, se darán todos los detalles sobre la Selectividad y sobre los primeros pasos de acceso a los distintos grados universitarios una vez pasada la prueba. Andalucía ya ha fechado entre el 15 y el 17 de junio en su convocatoria ordinaria, y ha adelantado la extraordinaria al mes de julio.



Los videos explicativos se pueden visualizar en los enlaces https://youtu.be/iu7-lSF4Nqk



y https://youtu.be/zP3N4Iv2lXQ para acceder a toda la información sobre la PEvAU y las presinscripciones respectivamente.





En abril se insistirá en ello, en el marco de una novedosa feria on-line que se presentará en breve, en la que además se expondrá la oferta formativa de la Universidad de Almería, sus servicios e instalaciones y una idea muy fiel de lo que es la vida universitaria en la UAL. Así, las Jornadas de Orientación Preuniversitaria de la institución académica almeriense se mantienen en pie gracias a la capacidad de adaptación del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que supera las limitaciones que la COVID-19 impone buscando un ‘aliado’ muy poderoso entre el público juvenil. Los dos vídeos cuentan con la presentación de Manuel Gámez, Director General de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria, y Pilar Fernández, del Área de Acceso, y se han montado con una gran riqueza de grafismos para un más sencillo seguimiento del ‘paso a paso’ que ahora le toca afrontar, en medio de los nervios habituales, al estudiantado preuniversitario que desea continuar hacia la formación superior. Lenguaje cercano en un medio a su vez cercano para ellos, la UAL se aproxima a los códigos de comunicación y la plataforma necesarios para llegar este colectivo.



Gámez ha recordado la importancia que se le da a esta acción, “estas Jornadas de Orientación Preuniversitaria siempre han sido una de las apuestas fundamentales desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión para acercar la UAL a todos los estudiantes que será el futuro alumnado universitario del curso siguiente”, y ha explicado la necesidad de transformarlas por la incidencia del coronavirus: “Desgraciadamente, por la situación que estamos sufriendo y las medidas sanitarias que nos vienen impuestas, este año no se pueden celebrar presencialmente, como siempre ha sido el objetivo de la Universidad de Almería, y así mostrar tanto la oferta educativa de la que dispone, así como las instalaciones y la vida en el campus. Desde nuestro vicerrectorado, encabezados por Maribel Ramírez, la Vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, trabajamos muy duro para paliar esa circunstancia, y los dos vídeos pretenden ser cercanos a ellos, trasladarles ese lazo y obtener el ‘feedback’ que teníamos con el contacto directo con ellos y que este año, por desgracia, no podemos tener”. A su vez, ha matizado que las jornadas tenían dos partes bien diferenciadas, y los vídeos suplen a la primera de ellas.



Más en concreto, durante esos días tan marcados para los estudiantes, encantados de visitar un campus al que llegaban autobuses procedentes de todos los rincones de la provincia, se afrontaba una primera parte ‘teórica’ en la que se les mostraba “la PEvAU, su estructura, la información sobre los procesos y cómo se obtienen las notas, y otros detalles como pueden ser las reclamaciones, que son cuestiones de interés para una correcta organización y que ellos puedan hacerlo de la mejor manera posible”. Esa es justo la que ahora se realizará a través de los vídeos referidos, cambiando el Paraninfo, el lugar habitual en el que se realizaba, por la red social YouTube, que hará, por tanto, de Paraninfo de la UAL durante esta actividad informativa.



Manuel Gámez ha puesto más énfasis en insistir que “todo esto se realiza bajo la política de intentar ayudarles en todo momento, por lo que el segundo vídeo les explica los procesos de preinscripción que van posteriores a la prueba y que son tremendamente importantes para adquirir los estudios que ellos quieren realizar; todo lo que sea de ayuda para que la hagan lo mejor posible, se incluye en estas piezas”.



El director de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria ha manifestado que la intención de sendos vídeos es que sean “lo más efectivos posible, que ayuden y que de alguna forma muestren toda la información, que eliminen las lagunas que puedan tener los chicos y chicas que sueñan con ser universitarios, algo muy importante para ellos, puesto que la carrera, esa formación que elijan, será para toda la vida, y es un paso bastante decisivo”. Por ello, el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión “se pone a su disposición y les traslada la certeza de que cualquier cosa que ellos necesiten, estamos desde ya a su servicio a través de CONTACTA en www.ual.es, para saldar todas aquellas dudas que tengan y mostrarles todo lo que necesiten”.



Con la entrega del material a los centros “se pretende que colectivamente interrumpan su actividad durante un rato y que disipen miedos a través del conocimiento preciso de lo que tienen que afrontar, en su hábitat diario”. La Universidad de Almería está preparada “para llevar a cabo una interactuación con ellos y para comentar todo lo que necesiten, porque ayudar es la política, y si nos eligen para vivir su vida universitaria, estaremos encantados de recibirles en el campus”.



En cuanto a la segunda parte de las Jornadas de Orientación Preuniversitaria, tenía el protagonismo de los que son “principales embajadores de la UAL”, que son sus propios estudiantes, “que mostraban toda la oferta educativa por áreas de conocimiento, las instalaciones, un poco la visualización del campus, Deportes, Biblioteca, el Centro de Lenguas y todo lo que la UAL ofrece para la correcta formación en su vida universitaria”. En ese sentido, Gámez ha desvelado que “se lleva trabajando desde octubre pasado, en coordinación con la Delegación de Educación, en lo que se llamará la ‘Feria Aula’”, cuyos detalles se darán a conocer en una convocatoria a realizar en los próximos días. Tan solo ha adelantado que “se va a mantener la participación de los estudiantes de la Universidad de Almería, trasladando sus comentarios, sus inquietudes, su experiencia…, porque creemos que son los que mejor pueden mostrar qué es lo que hacemos y cómo intentamos desarrollar, de la mejor manera posible, la formación integral de todos nuestros alumnos”. Será posterior a UNIFERIA, doble convocatoria de Grados y Másteres en la que ha participado la UAL, con carácter nacional, y anterior a otra feria más, igualmente virtual, dedicada exclusivamente a las titulaciones de ciencias.