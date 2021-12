Provincia Zambomba flamenca y taller de corona de adviento en la plaza de Las Mascaranas sábado 25 de diciembre de 2021 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Las actividades navideñas en la plaza de Las Mascaranas de Huércal de Almería, dentro del programa ‘Navidad en la Plaza’, dieron comienzo este jueves 23 de diciembre con una zambomba flamenca y un taller de corona de adviento para familias, que contaron con una elevada participación durante toda la tarde. En la zambomba ‘Flamencos en Navidad’ estuvieron al cante Antonia López, Lidia Plaza y Rocío Zamora; María la Rabota y Carmen la Vainillita al baile por fiestas, Pedro el Funde a la guitarra y Paco Torres en la percusión. Al taller de corona de adviento le seguirán, el martes 28 de diciembre, uno de Papá Noel ‘Inocente’, y el lunes 3 de enero, otro de coronas de Reyes Magos. La inauguración del resto de actividades de ‘Navidad en la Plaza’, que tendrá tirolina y casita de Navidad, tendrá lugar este domingo 26 de diciembre a las 20:00 horas, continuando el programa desde el lunes 27 de diciembre hasta el 5 de enero, salvo los días 31, 1 y 2. Además de talleres, habrá conciertos y una Nochevieja especial que tendrá lugar el próximo jueves 30 de diciembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

