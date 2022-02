Almería 5,9 millones para mejorar de la seguridad de los túneles de Loma de Bas y Sierra de Aguilón, en la AP-7 jueves 03 de febrero de 2022 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las actuaciones, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses, están encaminadas a regenerar y modernizar las condiciones de circulación y vialidad de la Red de Carreteras del Estado. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza en su plan para mejorar las condiciones de circulación y vialidad de las autopistas de peaje cuya gestión ha asumido la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Seitt. Así, el Consejo de Administración de la compañía adjudicó el pasado 27 de enero las obras de modernización y adecuación de los túneles de Loma de Bas (Murcia) y Sierra de Aguilón (Almería) a la UTE formada por FCC Industrial y Matinsa por 5.932.984,51 euros (IVA incluido). Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses y están encaminadas a adecuar el equipamiento e infraestructura de ambos túneles de la autopista de peaje AP-7, Cartagena-Vera, a los requerimientos de seguridad recogidos en el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, aprobado fruto de la transposición de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación favorables, es necesario realizar actualizaciones en sus instalaciones. Características técnicas El túnel de Loma de Bas es unidireccional y presenta una longitud de 1.791 metros en el tubo 1 y 1.771 metros en el tubo 2, y una intensidad media diaria (IMD) de tráfico por carril de 805 vehículos al día. Por su parte, el túnel de Sierra de Aguilón, que también es unidireccional, tiene una longitud de 1.170 metros y una IMD por carril de 455 coches diarios. Así, en total, se intervendrá sobre unos tres kilómetros de túneles. El proyecto prevé la adecuación superficial del firme de ambos túneles para alcanzar el valor de coeficiente de rozamiento transversal exigido. También se incluyen actuaciones encaminadas a repintar la calzada, a acondicionar los carriles a la normativa técnica vigente y a adecuar la señalización de evacuación y emergencia y el alumbrado. En este punto, la intervención prevista incluye la habilitación de una red de hidrantes húmeda, la adecuación de la señalización fija en las bocas del túnel, la instalación de paneles gráficos led en pórticos en el exterior, la dotación de paneles de mensaje variable a distancias inferiores a 500 metros, la adaptación a la norma de la señalización fija interior, la habilitación del sistema de radiocomunicaciones para captación de emisión de FM y redifusión a usuarios y el acondicionamiento del sistema de suministro eléctrico para la dotación de doble acometida. Adicionalmente, se va a actualizar toda la instalación de control mediante la disposición de nuevas cámaras con protocolo de conexión IP (internet Protocol), de un sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI) integrado en ambos túneles, y se llevará a cabo un cambio en la electrónica de los puntos de comunicación en caso de emergencia (postes SOS) para su paso a tecnología de conexión IP. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

