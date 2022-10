Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar 730.000 euros en la adecuación y reforma del CEIP La Paz de Las Norias, en El Ejido miércoles 26 de octubre de 2022 , 11:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Educación adjudica las obras que dotarán al colegio La Paz de Las Norias de Daza de tres nuevas aulas de educación infantil La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de adecuación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Paz de Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería). La empresa Dizu S.L. ha resultado la adjudicataria de este contrato, por un importe de 732.265,23 euros y con un plazo de ejecución de nueve meses desde su inicio. El objetivo de la actuación es dotar al colegio La Paz de los espacios propios de un centro de tipología C1, con una línea completa de infantil y primaria, para atender la demanda de escolarización en la zona, una vez que sus dependencias han sido desocupadas por el IES Francisco Montoya de la localidad, tras culminar su ampliación el pasado mes de septiembre. Así, los trabajos en el CEIP La Paz consistirán, por un lado, en la construcción de tres nuevas aulas de infantil con sus correspondientes aseos y un aseo adaptado para el alumnado con necesidades especiales. Por otro lado, se instalará un ascensor y se redistribuirán los espacios de la planta baja para crear una sala de secretaría y archivo, un comedor con cocina de oficio, espacios comunes para el alumnado de infantil y un aula de pequeño grupo. Asimismo, se realizarán otras intervenciones de modernización de elementos interiores y exteriores. En el interior, se renovarán los aseos, la instalación eléctrica, las luminarias, las carpinterías y la pintura en general. Finalmente, en las zonas exteriores se reformarán las fachadas, el vallado con cerramiento, se realizará una repavimentación del patio y se sustituirá la pista deportiva. Esta intervención está recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través de los fondos REACT-UE, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

