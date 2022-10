Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los riesgos de ser obrero en una carretera miércoles 26 de octubre de 2022 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La DGT pone en marcha una campaña para evitar accidentes en zonas de obras en carreteras convencionales y autovías NOTICIASDEALMERIA.COM El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha presentado esta mañana, acompañado por el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, una pionera campaña de la DGT en la que, por primera vez, se pone el foco en los conductores que circulan por vías interurbanas afectadas por obras. La campaña se pone en marcha a la vista del número incesante de siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras, más de 320 entre 2020 y 2021 (todavía no hay datos de 2022), con 6 operarios fallecidos. Afortunadamente, en la provincia de Almería no se ha registrado ningún accidente de este tipo en los tres últimos años. Como ha señalado hoy José María Méndez, uno de los momentos más peligrosos es cuando los operarios de Carreteras colocan las señales de obras en carreteras convencionales o autovías. En este sentido, la DGT advertirá “en tiempo real” de la proximidad a obras en ejecución a través de los paneles luminosos informativos. La mayoría de los siniestros mortales en las obras en carretera son atropellos, como el que se produjo ayer por la tarde en la Al-12 (rotonda del Estadio de los Juegos del Mediterráneo), con una persona fallecida y un herido leve. “Por un descuido o por no adaptar la velocidad ante una circunstancia inesperada”, ha dicho Martín, se produjo el accidente en el que un camión arrolló a un gruísta que se encontraba rescatando a un vehículo averiado. “Los accidentes son causados, en su mayor parte, por vehículos ajenos a la obra y los factores que más influyen son la velocidad y distracción. Por ejemplo, un aumento de velocidad de 10 km/h incrementa el riesgo de accidente mortal en un 220%”, ha explicado gráficamente el jefe provincial de Tráfico. Reducir la velocidad 1 km/h en las carreteras de Europa salvaría la vida de mil personas al año, ha dicho. “La velocidad, no solo tiene un impacto en el riesgo de colisión, sino también en la letalidad de los peatones en caso de atropello”, ha destacado. “Nos preocupan mucho los peatones, que son extremadamente vulnerables en carretera. Esta campaña quiere contribuir a prevenir estos atropellos”, ha resaltado José María Méndez. El jefe provincial de Tráfico ha insistido en el peligro que causan las distracciones al volante. Distintos estudios han constatado, por ejemplo, que las causadas por el uso indebido del teléfono móvil al volante multiplican por 12 el riesgo de accidentes. “Pedimos a los conductores que, en zonas en obras, extremen la atención y la precaución, que moderen la velocidad por prudencia y que aumenten la distancia de seguridad para evitar sobresaltos y alcances”, ha dicho. En la actualidad, utilizar el móvil sujetándolo con la mano mientras se conduce está penado con la retirada de 6 puntos del carnet. Igualmente, conducir con auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención o el uso manual de navegadores o de móviles supone la retirada de 3 puntos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.