El Edificio ALMA ya tiene el Reglamento para la cesión de espacios miércoles 09 de noviembre de 2022 , 18:58h Aprobada la modificación presupuestaria para atender la aportación municipal a las ayudas concedidas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, definitivamente y por unanimidad, el Reglamento de Cesiones de Espacios del Edificio 'Espacio Alma', documento que servirá para regular el régimen de cesión y las condiciones de uso, ya sea temporal, ocasional o puntual, de aquellas estancias y dependencias disponibles en el nuevo Edificio de Servicios Sociales Asistenciales 'Espacio Alma' que, situado en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, en el barrio de La Goleta, fue inaugurado a finales del pasado mes de septiembre.

La puesta en uso de estas instalaciones, pioneras en España, viene a atender las necesidades de las asociaciones dedicadas a la atención a personas con diversidad funcional y colectivos con necesidades especiales, y excepcionalmente, a colectivos sociales y/o en situaciones de vulnerabilidad en el uso de estas instalaciones, como así se recoge en el objeto de este Reglamento.

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado "el valor de este proyecto para la ciudad y, ahora, de su Reglamento, consensuado. Un edificio que es simbólico, ejemplar y singular, al que ahora se dota de un modo de funcionamiento que se ha elaborado también de la mano de las asociaciones y colectivos que trabajan en favor de la inclusión". El Reglamento se aplicará a todas aquellas dependencias que puedan ser susceptibles de uso, en régimen de precario, a las entidades y asociaciones referidas, dentro de las posibilidades del edificio "Espacio Alma", de titularidad municipal, con el fin de que puedan desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos y fines estatutarios. Las estancias que en su uso y disposición viene a regular este reglamento son: · Salas de uso 'Coworking', con puestos independientes de trabajo, dotadas de un mobiliario básico para tareas administrativas. · Salas de confidencialidad, destinadas a terapias y a atención individualizada. · Salas de talleres polivalentes destinado al desarrollo de actividades cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, como talleres de habilidades sociales, etc. · Gimnasio, salas de fisioterapia, de formación, para talleres de autonomía personal, salas de reuniones, el Salón de Actos, la sala Multisensorial y terrazas, todas ellas con un régimen específico, así como la sala de lactancia y conciliación. Las cesiones de uso de estos espacios se realizarán con la duración que el acuerdo entre Ayuntamiento y asociaciones así se establezca y a título de precario, sin que en ningún momento pueda considerarse que la misma constituya derecho o arrendaticio a favor de cualquiera de las partes ni posibilidad de cesión de espacios a terceros. Se recoge en el Reglamento que podrán acogerse al régimen de cesión de estos espacios las entidades y asociaciones constituidas legalmente, siempre que no tengan ánimo de lucro y consten inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería. En todo caso, el Ayuntamiento de Almería garantizará el acceso y cesión de las dependencias del edificio 'Espacio Alma' a entidades cuyo fin primordial sea la atención a personas con diversidad funcional y colectivos con necesidades especiales, y excepcionalmente, a colectivos sociales y/o en situaciones de vulnerabilidad. Modificación presupuestaria El Pleno de la Corporación ha aprobado hoy, por unanimidad, la modificación presupuestaria para hacer frente a la aportación municipal de los contratos sujetos a las ayudas concedidas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, por importe de 1.168.054,43 euros. Se justifica esta modificación en la necesidad de atender la aportación municipal correspondiente a la cofinanciación -10% más el IVA total correspondiente a la inversión- de las ayudas obtenidas, en el marco de la convocatoria de subvenciones, ya concedidas, de fondos europeos Next Generation para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. El concejal de Economía, Carlos Sánchez, ha defendido esta modificación para la ejecución "del mayor paso que llevará a cabo el Ayuntamiento en digitalización en cuanto a la movilidad en la ciudad, gestión inteligente del tráfico, planificación e información de disponibilidad de plazas de aparcamiento en tiempo real...un proyecto financiado con fondos europeos en el que venimos trabajando desde hace meses", ha explicado. Respecto de los fondos europeos, el edil popular ha recriminado al Partido Socialista "que sea España el único país apercibido por la Unión Europea por la gestión que se hace de los fondos europeos", recordando además "la negativa del gobierno, apoyada por Bildu y Vox en el Congreso, a que la gestión de esos fondos tuviera un control externo". Iluminación caminos rurales Sánchez también ha replicado a la oposición sobre la comparación que se ha realizado, durante la sesión plenaria, respecto de esta modificación y la decisión municipal de afrontar la iluminación de caminos rurales en algunas zonas de La Cañada, incluyendo esta actuación en los presupuestos municipales del próximo año. "Esta modificación tiene que cumplir unos plazos y entendemos, y así lo vamos a hacer, que el proyecto que reclaman los vecinos va a llegar antes vía presupuesto y no con una modificación presupuestaria. Vamos a cumplir en este sentido con los vecinos", ha recalcado. "No pueden confundir a los vecinos como ustedes hacen. Es mentira que en quince días se puede poner una farola en esos caminos. Y eso se ha dicho por parte de la oposición", ha censurado finalmente.

