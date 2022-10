Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar "En Octubre Vícar Respira Salud" Antonio Bonilla presenta la amplia programación realizada en coordinación con entidades colaboradoras y colectivos sociales miércoles 19 de octubre de 2022 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmería.com "La salud es vital para la vida, pues marca su rumbo y por eso en Vícar un año más dedicamos este mes de octubre al desarrollo de actividades que pretenden fomentar los hábitos saludables de nuestra ciudadanía en todos sus aspectos", ha señalado el alcalde vicario Antonio Bonilla. Bajo el lema ‘En Octubre Vícar respira salud’ se viene desarrollando a desarrollar un amplio programa que incluye diversos talleres dirigidos a la población escolar, para los que se cuenta con profesionales y especialistas en nutrición, higiene bucodental, prevención de adicciones y uso responsables de las TIC, entre otros, con el objetivo como ha recalcado el alcalde " de que la sociedad de Vícar sea cada vez más saludable". A estos talleres, que se impartirán a unos 2.200 alumnos y alumnas de todos los centros educativos vicarios, se sumarán a lo largo del mes otras actividades, alguna de ellas extraordinarias como la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró el pasado día 30, con lo que se prevé que todas las acciones del programa tengan eco en una población cercana a las 15.000 personas. Este proyecto se desarrolla con la financiación del 65% a través de un convenio con la FEMP, donde se integra la Red Española de Ciudades Saludables, de la que Vicar forma parte. Las actividades a celebrar en torno al mes de octubre serán un Encuentro de AMPAs que será una jornada de convivencia entre familias y que se celebrará en noviembre en Vícar Villa; charlas sobre Prevención de Adicciones, de Nutrición, Alimentación y hábitos de vida saludables que se realizan durante el mes de octubre en el Teatro Auditorio Ciudad de Vicar, charlas sobre Obesidad Infantil y Juvenil, con participación de las familias, y un Viaje de Convivencia para Personas mayores donde se degustará un almuerzo y un desayuno saludable con una ruta de senderismo y con el que presumiblemente se pondrá fin a las actividades del programa. También se está celebrando el Día Mundial de las Frutas y las Verduras con el reparto en centros educativos de la pirámide Naos para trabajar alimentación y actividad física con un estilo de vida saludable Además de todas las actividades citadas en la que no faltarán, entre otros, talleres de gerontogimnasia y risoterapia, se distribuirá entre la población diverso material sobre las temáticas objeto de los talleres, a través de diversos stand informativos. Antonio Bonilla confía en que todas estas propuestas, que persiguen favorecer un envejecimiento activo y saludable, tengan una buena aceptación en la población, y permitan seguir mejorando las condiciones de vida y salud de los vicarios.

