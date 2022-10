Es una información de noticiasdealmeria.com Diputación Ampliar UNED Almería abre su 50 aniversario con la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla miércoles 19 de octubre de 2022 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, destaca la intervención de Ana Tárrago, que ofreció una clase magistral titulada ‘La función tuitiva del Ministerio Fiscal’ noticiasdealmería.com El Centro Asociado de la UNED en Almería ha celebrado en la tarde noche del martes, 18 de octubre, el acto de apertura del curso académico 2022-23 con una invitada de excepción. La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha ofrecido la lección inaugural del curso bajo el título: ‘La función tuitiva del Ministerio Fiscal’. La UNED cumple este curso 50 años formando talento en España y 41 en la provincia de Almería. En el acto, celebrado en las renovadas dependencias de la UNED en Almería, en la Plaza de la Administración Vieja, también intervino el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar; el vicerrector de centros asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz; el director de la UNED Almería, José Jesús Gázquez y la subdirectora del centro, María del Carmen Pérez. El vicepresidente de Diputación ha felicitado a la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla por su intervención y por apadrinar el inicio del curso académico de la UNED Almería. “Su presencia hoy aquí es un ejemplo más de lo que hace la UNED por acercarse a la sociedad, ya que nos permite disfrutar de la experiencia y sabiduría de ilustres personalidades como la de Ana Tárrago”, ha afirmado. Además, Escobar ha añadido que “la UNED es, sin duda alguna, una de las principales herramientas con las que cuenta la Diputación de Almería para cumplir dos de sus máximos objetivos: Igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y fijar la población al asumir el reto demográfico. UNED ofrece esa alternativa académica que permite a los estudiantes no marcharse de donde quieran vivir por no poder estudiar el grado que desean”. Por su parte, Ana Tárrago, ha agradecido al centro, a Diputación y a Fernando Brea la invitación para participar en este acto y ha recordado que la ciudad de Almería fue uno de sus primeros destinos profesionales y que por esl le guarda un cariño especial. Después, entró de lleno en la materia de su clase magistral donde expuso los cambios, competencias y situación actual de la figura del fiscal para la protección de las personas más vulnerables. Tárrago ha afirmado que “el fiscal ha de velar por los derechos de los menores de edad, las victimas de violencia de género, personas con discapacidad, extranjeros en situación de riesgo por explotación, personas atrapadas en redes de trata, mayores, personas con enfermedades mentales, o personas que encuentran vulnerados sus derechos fundamentales... Éste es el núcleo de acción de la función tuititva del fiscal”. El vicerrector de centros asociados de la UNED, Jesús de Andrés, ha felicitado a la dirección del centro y ha recordado que la universidad en el conjunto del territorio nacional cuenta con más de 200.000 alumnos distribuidos entre los más de sesenta centros asociados por toda España, lo que convierte a este centro en la “universidad más grande de Europa, una universidad pública con una enorme vocación social”, y ha manifestado que “sin el apoyo de Diputación sería imposible que hoy estuviéramos aquí”. El director de la UNED Almería, José Jesús Gázquez, ha agradecido el compromiso de la Diputación de Almería con la excelencia a través de su impulso a la UNED y ha recordado que el centro cumple en Almería 41 años y que seguirá trabajando por estrechar su vínculo con la sociedad almeriense. Memoria del curso La subdirectora del centro, María del Carmen Pérez, ha expuesto la memoria de este curso y ha enumerado algunos datos del curso pasado. El número de estudiantes en el curso 2021-22 se situó cercano a los 1.500, siendo las titulaciones de la Facultad de Derecho y de Psicología las que contaron con más alumnos. Sobre el 2022-23, ha destacado que el nuevo grado en Educación Infantil una excelente aceptación con más de 70 alumnos. UNED Almería ofrece a los almerienses la posibilidad de cursar 30 grados, 21 dobles grados, 84 másteres o 20 doctorados. El número de mujeres matriculadas es superior con un 55% por un 45% los estudiantes varones. Este año también se ha implantado el grado de Ingeniería en Energía y cabe señalar que más de 50% de los estudiantes del centro asociado de Almería pertenecen a municipios de fuera de Almería capital. En el acto también se han entregado reconocimientos a los estudiantes graduados, así como al personal del centro que ha cumplido 20 años prestando sus servicios.

