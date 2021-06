0-0: Pues no

No pudo ser. La UD Almería dijo adiós a la pelea por ser el año que viene equipo de LaLiga Santander tras no lograr remontar el 3-0 que el Girona tenía de renta. Los rojiblancos entraron con ganas en la vuelta de sus aficionado al Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero no encontraron el acierto adecuado para poder hacer gol. Así pues, con el 0-0 que mostró el marcador, los almerienses se ven abocados a tener que refrescar sus objetivos durante la campaña 2021/2022 en LaLiga SmartBank.

Rubi apostó por la introducción de numerosas novedades para comenzar el encuentro, lo que se tradujo en la existencia de un total de siete caras nuevas con respecto a los que salieron de inicio en la ida. En este sentido, el once lo formaron Fernando; Aitor Buñuel, Chumi, Ivanildo, Centelles, Samú Costa, Morlanes, Aketxe, Ramazani, Juan Villar y Sadiq Umar.

Los primeros pasos del duelo reflejarían ritmo y alternativas para ambos. Sería el Girona el conjunto que se acercaría en primer lugar con peligro, destacando una gran salida de Fernando en un mano a mano para evitar la anotación visitante y dos ocasiones en las que el meta tuvo que meter la mano para despejar a córner.

Fue entonces cuando el Almería, que estaba activo buscando la meta contraria para encontrarse también con ese gol que le diera esperanza, tuvo en las botas de Juan Villar la opción de adelantarse. En concreto, Centelles filtró un pase al desmarque del onubense y este, tras marcharse del portero, remataba desviado.

Aunque los almerienses habían tenido varias llegadas a las inmediaciones del área, Rubi era consciente de que necesitaba ‘agitar el árbol’ porque no le quedaba otra al equipo si quería soñar con estar en la final. Por ello, haría un cuádruple cambio tras el descanso. Corpas, Balliu, Akieme y Robertone ocuparon los lugares de Buñuel, Juan Villar, Aketxe y Centelles.

Había por delante toda una parte para pretender que llegara la heroica y, por un momento, se creyó en poder darle la vuelta al resultado cuando, en el minuto 49, el colegiado señalaba que un remate de Samú Costa era gol. El VAR revisó la jugada, interpretando que hubo algunos milímetros de la pelota que no habían cruzado la línea por completo. El tanto no tuvo validez.

Ahí fue cuando a la UD Almería le entraron las prisas, que llegaron acompañadas de muchas imprecisiones en las entregas. Estaban atacando con más corazón que cabeza; sin rendirse, pero, también, sin acierto. Lazo, en el 84, fue quien más cerca estaría de hacer que la pelota entrara en la red. Su disparo se marchó rozando el poste y la eliminatoria estaba vista para sentencia.

Y así fue. El árbitro pitó el final y los futbolistas rojiblancos se tendieron en el suelo —con visibles expresiones de tristeza— tras no haber podido conseguir pasar a la final y, por lo tanto, decir adiós a las posibilidades de ser equipo de LaLiga Santander.