La app Veripol desvela la falsa denuncia de 7.000 euros y acaba detenido el denunciante domingo 06 de junio de 2021 , 09:50h

Ha sucedido en El Ejido, y la aplicación informática acierta en el 90% de los casos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido a un hombre que simuló ser víctima de un hurto, para apoderarse de 7.000 euros propiedad de la empresa para la que trabajaba. El detenido manifestó en la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, que dejó su puesto de trabajo para hacer un ingreso de 7.000 euros procedentes de su empresa, en una sucursal bancaria. De camino a la entidad, paró en un bar de Santa María del Águila, y allí fue dónde al descuido, se sustrajeron un bolso de mano con el dinero. Los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo un análisis de todos los datos aportados por el denunciante, y ya desde el primer momento mantuvieron cierto recelo acerca de la veracidad de los hechos denunciados. En una segunda declaración en dependencias policiales, el detenido manifestó que había sido él quien se había quedado con el dinero, y que se había valido de la denuncia falsa para justificar ante su empresa la desaparición del dinero. En ese momento, los agentes de la Comisaría de El Ejido procedieron a la detención del denunciante, un hombre de 31 años de edad, quien ha pasado a disposición judicial acusado de simulación de delito y denuncia falsa. Veripol Desde el mes de octubre del año 2018, la Policía Nacional ha puesto en marcha una aplicación informática que detecta las denuncias falsas. Veripol es una herramienta automática que a través de diversos experimentos empíricos logra tener una precisión superior al 90%. Por un lado, tiene como misión desalentar a los ciudadanos de presentar denuncias falsas y por lo tanto, prevenir la comisión de delitos. Por otro, pretende evitar el uso innecesario de recursos policiales, optimizando así el esfuerzo y el tiempo en otras tareas. Diligencia de valoración de gastos judiciales Presentar una denuncia falsa tiene consecuencias tanto para el individuo como para el sistema policial. De hecho, se considera un delito penal y da lugar a multas sustanciales. Además, las simulaciones de delito suelen acompañar otras infracciones, como las estafas. Para la sociedad, una denuncia falsa conlleva la pérdida de recursos policiales y la contaminación de sus bases de datos Además, se realiza una diligencia de valoración de gastos policiales en la que se detalla el número de horas empleadas por los policías actuantes y los medios materiales empleados en la investigación. El informe de valoración de gastos se remite a la autoridad judicial competente ampliando el atestado policial, con la finalidad de reclamarle el pago de dicho gasto a las personas investigadas o detenidas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

