Deportes 1-0: El filial alcanza el liderato con un golazo de Largie Ramazani domingo 07 de marzo de 2021 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El jugador belga ejecuta un golpeo desde aproximadamente 60 metros para decidir un encuentro muy disputado Un gol a la altura de pocos futbolistas le dio la victoria al filial de la UD Almería en un partido muy disputado frente al Torredonjimeno (1-0). Fue Largie Ramazani el artífice de un tanto desde más de 60 metros de distancia, que permitía a los canteranos situarse en la parte más alta del grupo IX-A de la Tercera División tras superar a un rival directo sobre el césped del anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fernando Santos haría dos cambios en el once titular con respecto al compromiso en Mancha Real como serían las titularidades de Jordi Escobar y Luna, que ocupaban las posiciones de Juan Manuel Gutiérrez y el sancionado Fermín, respectivamente. La mañana amaneció con lluvia en la ciudad de Almería y esta climatología se mantendría durante el transcurso de los 90 minutos. Ante esta situación, el conjunto de la Academia tuvo que poner en marcha un fútbol diferente al que está acostumbrado. Todo ello dentro de una primera mitad con mucho balón, pero en el que no se generarían grandes ocasiones. El filial dio un paso adelante con la llegada de la segunda mitad. Poco tiempo después de la reanudación, en el minuto 49, Robles disfrutó de un buen acercamiento en el que disparó desde la frontal tras una buena jugada de Luna por la izquierda. El remate fue atajado por el portero en dos tiempos. El partido seguía avanzando y el Almería B iba mereciéndose cada vez más adelantarse en el electrónico. Esta apreciación se reforzaría más, en el minuto 71, cuando Ramazani se encontraba con un larguero durante una jugada ensayada con Dani Albiar. Fue entonces cuando Largie Ramazani se inventó un gol que solo está al alcance de un crack. El belga recibió el balón en campo propio, levantó la cabeza y, sin pensarlo un instante, realizó un golpeo desde aproximadamente 60 metros con el que superaba al potero por la escuadra. Una genialidad le dio el 1-0 a los canteranos cuando corría el minuto 77. El conjunto de la Academia tiró de oficio para cerrar el encuentro durante su recta final. De hecho, no solo Curro Harillo no tendría que realizar ninguna intervención de mérito, sino que, en el 91, los rojiblancos pudieron ampliar las diferencias con un intento de Sergio Sanchís que salía cerrando el poste. La UD Almería B peleó de lo lindo durante la lluviosa mañana y ante un rival como el Torredonjimeno, que mostró su experiencia sobre el césped del anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. En cualquier caso, una acción asombrosa, la del gol de Largie Ramazani, permitió a los canteranos situarse como líderes en solitario del grupo IX-A de la Tercera División. Ficha técnica: UD Almería B: Curro Harillo, Vertiz, Manu Pedre, Ricardo Carvalho, Luna, Robles, Dani Albiar, Siles (Tomás, min. 84), Jean Marco (Olivera, min. 64), Ramazani (Sergio Sanchís, min. 84) y Jordi Escobar (Caballero, min. 73). UD Ciudad de Torredonjimeno: Palomares, Miguelín, Horno, Javi Bueno, Rus (Ortega, min. 83), Lara (Jorge, min. 83), Castillo, Adri, Joselillo, Migue Montes (Eric, min. 69) y Mario. Gol: 1-0, min. 77: Ramazani. Árbitro: Tauste Fernández, del colegio granadino. Amonestó a los locales Ricardo Carvalho, Robles, Dani Albiar, Curro Harillo y Tomás, así como a los visitante Miguelín, Lara, Horno y Castillo. Además, expulsó con roja directa, en el minuto 92, a Sergio Sanchís, jugador de la UD Almería B. Incidencias: partido correspondiente a la jornada número 18 del grupo IX-A de la Tercera División. El encuentro se disputó, a puerta cerrada, en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.