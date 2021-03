Deportes El golazo de Ramazani da la vuelta a España domingo 07 de marzo de 2021 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La genialidad del belga ha sido compartida en varios medios nacionales tras la emisión en Footters





El golazo conseguido por Largie Ramazani, que ejecutaba a la perfección un disparo desde más de 60 metros para dar el triunfo al filial frente al Torredonjimeno, ha tenido un recorrido nacional después de que varios medios que emiten para toda España compartieran en redes sociales y en sus páginas webs las imágenes de la retransmisión de Footters, que el club publicó en las redes sociales de la Academia.



El jugador belga disputaba su segundo encuentro con la elástica del conjunto canterano y, como ya hiciera en la visita rojiblanca a Mancha Real, tendría una actuación destacada y que se certificaba con un tanto que, sin duda, aspira a ser el mejor de toda la temporada.



Corría el minuto 77 cuando la perla de la UD Almería levantaba la cabeza a una distancia de más de 60 metros y no se pensaba el hecho de realizar un golpeo duro y potente con el que superaba al portero visitante. Esa acción no pasó desapercibida, como se ha comentado, por varios medios de comunicación nacionales y ha sido compartido para toda España. Además, el vídeo cuenta con comentarios positivos en el extranjero, sobre todo en Inglaterra, donde el pasado curso militó este futbolista.



En los dos encuentros oficiales que ha disputado con el Almería B, Ramazani ha logrado dos tantos, siendo clave también en el primero de ellos al provocar un penalti que permitía puntuar al filial. Esto, sumado a los méritos colectivos del equipo de la Academia, hace que la segunda plantilla indálica lidere en solitario el grupo IX-A de la Tercera División.

