1-1: El Almería solo suma un punto

lunes 26 de abril de 2021

La UD Almería no se rindió en ningún momento en los noventa minutos desarrollados en Anduva, pero tuvo que confirmarse con la consecución de un punto. Los rojiblancos igualaron un tanto inicial del Mirandés y siempre buscaron la victoria en una contienda que destacaría, sobre todo, por las continuas pugnas por hacerse con el control. La intensa lluvia de la segunda mitad complicaría los intentos visitantes de darle la vuelta al marcador, por lo que el 1-1 no se movería.



La jornada arrancó con la principal novedad de un cambio de sistema en el cuadro almeriense. En este sentido, José Gomes decidió apostar por tres defensas centrales, de modo que estaban en la alineación Makaridze; Aitor Buñuel, Maras, Cuenca, Ivanildo, Akieme, Samú, Morlanes, Corpas, Robertone y Sadiq Umar.



En los primeros minutos se vería bastante ritmo. Sería la UD Almería el conjunto que disfrutaría de la primera llegada clara a través de un remate de cabeza de Maras al que respondía de una manera sensacional Raúl Lizoaín. Los indálicos rozaron el tanto, pero unos instantes después encajaron el 1-0. En concreto, un fallo en la marca provocó que Berrocal enviara a la red una falta lateral del Mirandés.



Con la desventaja en el electrónico, el Almería se haría paulatinamente con el dominio hasta la llegada del empate. Antes del 1-1, Sadiq Umar se marchó con potencia en carrera, consiguió incluso marcharse del meta, y un defensor evitaba bajo palos el tanto. Fue entonces cuando se produjo la igualada, ya que, en el minuto 34, el colegiado señaló penalti a favor de los rojiblancos y José Corpas no perdonaba en la pena máxima.



Ya en la segunda mitad, el técnico de los almerienses decidió romper la línea de cinco defensas con las incorporaciones al terreno de juego de Lazo y Juan Villar, en detrimento de Maras y Samú Costa.



Los segundos cuarenta y cinco minutos comenzaron con una prolongación del guion que se estaba desarrollando en el tramo final del acto anterior: con los visitantes teniendo más presencia arriba. En esas, Corpas se encontró en un disparo cruzado con Lizoaín, mientras que el propio portero también aparecía en un intento desde la frontal de Lazo.



En esta mitad la lluvia también sería protagonista, derivando en un césped más pesado que dificultó muchísimo la forma de jugar que la UD Almería quería imprimirle al duelo. Nuestros representantes no se rendirían en ningún momento y estuvieron activos en las continuas pugnas. Eso sí, a pesar de tener una mayor presencia en la zona ofensiva, no se produciría ninguna ocasión que rompiera el equilibrio en el resultado. Por lo tanto, el 1-1 fue una realidad y con él un punto que permite a los rojiblancos mantener la tercera posición a pesar de los resultados que consigan los rivales directos.