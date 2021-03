1-1: El VAR evita que el Almería se lleve dos puntos

domingo 28 de marzo de 2021 , 09:36h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El VAR señala un penalti incomprensible en el 98 del que deriva el empate. Monólogo rojiblanco con gol de Morlanes en el 90





Otra vez una decisión incomprensible, tras la mediación del VAR, perjudicó a la UD Almería y le evitó llevarse los tres puntos frente al Leganés. De la forma más extraña que se puede imaginar, el colegiado terminó retractándose de pitar una falta a favor de los rojiblancos y señaló un penalti totalmente inexistente, en el minuto 98, con el rival logró el 1-1. Antes de eso, los indálicos protagonizaron un monólogo ofensivo, pero sin tener acierto de cara a gol hasta que Morlanes hizo el 1-0 en el 90.



El inicio demostró que si un equipo iba a buscar la portería contraria ese sería el Almería, ya que pocos segundos después del arranque Lazo obligaba a trabajar a Lazo. El dominio de nuestros representantes fue total y se incentivó aún más cuando, al cuarto de hora, Rubén Pérez era expulsado al realizar una dura entrada a un futbolista local.



Con los rojiblancos aumentando su presencia en el ataque, el portero visitante —que sería héroe de su equipo— volvía a meter la mano en un intento de Robertone. Las llegadas no dejarían de sucederse y José Gomes, al filo del descanso, dio entrada a Juan Villar, provocando que el se atacara con dos delanteros centros.



Llegó el segundo periodo y con él las numerosas ocasiones. Tanto fue así que a la altura del minuto 53 se vivirían dos muy claras. En la primera de ellas, Juan Villar remataba por encima del larguero un centro de Akieme, mientras que, poco después, Sadiq se encontraba con el travesaño.



El monólogo iba creciendo paulatinamente. La UD Almería no dejaba de buscar la meta contraria ante un Leganés que esperaba atrás. En esas, José Gomes realizó un cambio tremendamente ofensivo en el que Corpas y Fran Villalba ocupaban los lugares de Brian Rodríguez y Balliu.



En el minuto 74, Riesgo hacía una gran parada en un disparo de Akieme. Poco después, en el 82, el cancerbero volvía a salvar los muebles a sus compañeros en un intento de Fran Villalba y acto seguido el larguero se aliaba con el meta en un remate de Sadiq. El gol se estaba resistiendo.



Los méritos que los almerienses estaban haciendo para marcar no se certificarían en un gol hasta el 90. En este sentido, los rojiblancos iniciaron un nuevo ataque y Fran Villalba la dejó a la frontal del área desde donde Manu Morlanes hacía el 1-0.



Después de numerosos acercamientos, el Almería se estaba quedando tres puntos de oro. Sin embargo, el arbitraje todavía tenía reservado un lugar para convertirse en protagonista. Era el minuto 94 cuando un saque de banda acabó con Maras saltando para despejar y Bustinza chocaba con él. El árbitro principal, con muy buen criterio, pitó falta a favor de los locales. No obstante, lo inexplicable sería que el VAR —tras tres minutos de revisión— le ‘invitó’ a observar la jugada alegando un penalti que no existía por ningún lado.



El primer colegiado, entonces, de una forma más incomprensible, señaló penalti. Era el minuto 98, Juan Muñoz hizo el 1-1. Otra vez una jugada que no existía se llevó a la realidad para perjudicar a la UD Almería.