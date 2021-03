Sucesos Un detenido por numerosos robos en interior de vehículo en Almería y Murcia domingo 28 de marzo de 2021 , 09:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Calle Barranco de Almería a un hombre por un delito de robo con fuerza en interior de vehículos.



El detenido llegó a la localidad de Almería procedente de Murcia a principios del mes de marzo de este año, siendo detenido por primera vez por la Comisaría Provincial de Almería el día 02 de marzo por dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, comprobando en esa detención que el mismo tenía una requisitoria policial por la Jefatura Superior de Murcia por otro delito del mismo género.



La investigación policial, junto con las Inspecciones Oculares Técnico Policiales realizadas por la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de Almería, ha logrado imputarle objetivamente cinco robos con fuerza en interior de vehículo cometidos desde el día 02-03-2021 y el día 13-03-20210 en distintas calles de Almería.



El autor de los hechos ha sido detenido por la Policía Nacional en Murcia y la Policía Nacional en Almería, desde mediados del mes de febrero hasta el día de la fecha en un total de seis ocasiones, todas ellas por robo con fuerza en interior de vehículo, ascendiendo el total de turismos objeto de la infracción penal a quince, siendo siempre el modus operandi idéntico.



El detenido, de nacionalidad marroquí, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número SEIS de Almería, el cual ha decretado su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

