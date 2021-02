1-1: La expulsión de Sadiq marca el partido ante el Fuenlabrada

La UD Almería tuvo que tener toda la fe y mostrar la casta de su interior para puntuar en el Fernando Torres de Fuenlabrada en un partido que estaría muy condicionado por la expulsión de Sadiq Umar, en el minuto 52, a causa de dos cartulinas amarillas. Los madrileños se adelantaron cerca del final y parecía que los indálicos regresarían con una derrota. Sin embargo, apareció Fran Villalba para lograr el 1-1 definitivo que deja a los rojiblancos durmiendo en ascenso directo.



No sería una contienda cómoda para el conjunto dirigido por José Gomes. Tal y como se preveía por las condiciones meteorológicas adversas de días anteriores, el césped estaba demasiado blando e impedía un buen trato de balón. Así pues, los locales comenzaron mejor, obligando a Makaridze a tener que intervenir hasta en dos ocasiones.



El Almería intentaba salir desde atrás y Sadiq remató un córner, siendo el primer acercamiento visitante, pero los almerienses no parecían terminar de adaptarse a las condiciones del choque, teniendo que volver a aparecer su portero para evitar el gol en un remate de Kanté.



Ya en la segunda mitad, el palo evitaría que Iban Salvador superara a Makaridze. Precisamente, el meta fue de nuevo decisivo en una jugada que acababa en los pies de Nteka, que, con todo a placer, se encontraban con una gran respuesta del guardameta georgiano.



La UD Almería dio entonces un paso adelante para ganar espacio sobre el terreno de juego. En esas, el partido se condicionaría aún más de lo que ya provocaba el propio estado del césped después de que Sadiq viera una rigurosa segunda amarilla. El nigeriano cogió antes el camino hacia el vestuario y será baja ante Las Palmas.



Con la inferioridad numérica, José Gomes dio entrada a Ramazani, que se situaría en la posición de la punta del ataque. La intención del técnico portugués parecía enfilada a que la velocidad fuera determinante en los ataques andaluces. No obstante, se daría paso a una fase de poco juego en la que, en el 82, el Fuenlabrada encontraba el modo de hacer el 1-0.



Los indálicos se hicieron entonces con el peso ofensivo a base de fe y acabarían viendo recompensada su casta con un tanto de Fran Villalba, que empaló el cuero tras un pase de Robertone en el minuto 88. Sería el 1-1 definitivo. Precisamente, estos dos futbolistas habían entrado poco antes de que se adelantaran los fuenlabreños.



El Almería atacó en la recta final con Cuenca acompañando al recién incorporado a la contienda Juan Villar. No habría ocasiones visitantes, pero sí volvió a ser importante Makaridze con una sensacional intervención en un disparo de Mula.



No se movió más el electrónico, por lo que el punto logrado permitió a los rojiblancos pasar la noche en la zona de ascenso directo a LaLiga Santander.