El Gobierno aún no ha invertido los 200.000 euros que el PP dejó para el Pérez Siquier

domingo 07 de febrero de 2021 , 18:52h

El alcalde de Olula del Río pide al Gobierno de Sánchez que apueste por la Ciudad de la Cultura porque supone empleo y riqueza para el municipio y la comarca









El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, para analizar la situación en la que actualmente se encuentra el Museo Pérez Siquier, concretamente su ampliación, que una vez que culmine supondrá un revulsivo importante para la Ciudad de la Cultura ubicada en esta localidad almeriense.



Matarí ha mostrado su “preocupación” por la desidia que el Gobierno de Pedro Sánchez muestra hacia este proyecto de gran relevancia cultural para la provincia y espera que desde el Ministerio de Cultura y Deporte expliquen por qué después de dos años y medio en el Gobierno no han sido capaces de invertir los 200.000 euros que el Gobierno del PP dejó presupuestados en 2018 para la segunda fase de ampliación de este centro de fotografía.



Se trata de un proyecto cuyo coste total asciende a 400.000 euros y que aunque tiene que estar concluido en 2021, no se incluye ninguna partida para este año en los Presupuestos Generales del Estado, demostrándose una vez más el “escaso compromiso” de Sánchez con este importante anillo museístico ubicado en el Almanzora.



“Desconocemos por qué el Gobierno ha incumplido la inversión prevista y desde el PP le reclamamos que explique a todos los almerienses cuales son las razones que justifican que no se haya invertido lo presupuestado, así como cuándo y cómo tiene previsto el Ministerio realizar la ejecución de este importante proyecto para el municipio de Olula del Río y para la provincia de Almería”, afirma.



Por otra parte, el diputado del PP ha recordado que para llevar a cabo la ampliación se puso en marcha un proyecto en el que comprometieron su participación la Diputación Provincial de Almería, la Fundación Ibáñez Cosentino y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Pues bien, actualmente tanto la Diputación como la Fundación han confirmado su colaboración y participación y en el caso del Ministerio todavía no se ha producido la materialización de la colaboración, ni se sabe tampoco cómo se llevará a cabo.



Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular han presentado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que cumpla sus compromisos y que el Ministerio de Cultura lleve a cabo la colaboración y participación prevista para la ejecución de la segunda fase del proyecto del Centro Pérez Siquier y Museo de Arte Almeriense.



Por su parte, el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, ha agradecido tanto a la Diputación como a la Fundación Ibáñez Cosentino su implicación en este proyecto tan importante para el municipio que va a suponer un revulsivo para Olula del Río, convertida ya en un referente cultural a nivel nacional.



Martínez Pascual señala que gracias a la Ciudad de la Cultura la localidad y la comarca reciben todos los años un gran número de visitantes, y espera que desde el Gobierno de Sánchez expliquen qué ha ocurrido con los 200.000 euros presupuestados que se tenían que haber invertido ya y de los que lamentablemente no se sabe nada.



“Olula necesita un Gobierno en España que cumpla con lo prometido, que apueste por nuestra Ciudad de la Cultura porque supone empleo y riqueza para nuestro municipio, y nosotros desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento vamos a seguir pidiendo a Pedro Sánchez que cumpla con la parte que corresponde al Gobierno”, ha afirmado.



Finalmente, ha vuelto a agradecer a la Diputación Provincial y a su presidente, Javier Aureliano García, su compromiso y su apoyo a este proyecto, que hoy no sería una realidad sin la ayuda de la institución provincial que además colabora en su mantenimiento.