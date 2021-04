1-1: Partido muy igualado que acaba en empate frente al líder

Los rojiblancos se adelantan con gol de Sadiq y Makaridze para un penalti que mantiene las tablas







La UD Almería y el RCD Espanyol protagonizaron un partido intenso y equilibrado que pudo ganar cualquiera y que finalizó con un reparto de puntos justo, según lo que se visto sobre el rectángulo de juego. Los rojiblancos se adelantaron por medio de Sadiq Umar y poco después llegaba la igualada catalana. Con 1-1 en el electrónico, Makaridze paró un penalti a Raúl de Tomás y evitó que se rompiera la igualada. De este modo, los indálicos se mantienen en la tercera posición de LaLiga SmartBank.



Ager Aketxe sería la principal novedad en un once en el que, además de este futbolista, se encontraban Makaridze; Balliu, Maras, Cuenca, Akieme, Samú, Morlanes, Robertone, Lazo y Sadiq Umar. Estos serían los elegidos por José Gomes para una contienda en la que ambos conjuntos se mostraron ordenados y sin conceder demasiadas oportunidades a su adversario.



El Almería estaría un paso por delante durante el desarrollo de la primera mitad. Eso sí, los locales no generaron excesivas acciones de peligro a su favor, destacando, en el minuto 28, un centro de Balliu en el que Diego López tuvo que esforzarse para evitar que la pelota encontrara un rematador.



Tras la reanudación, el entrenador del plantel almeriense se vio obligado a mover su banquillo para retirar a Iván Balliu, que arrastraba molestias durante el primer acto, e introducir en su lugar a Aitor Buñuel.



El segundo periodo comenzó con un guion de partido en el que nuestros representantes buscaron más la portería contraria. Esto permitiría que se viviera el 1-0, puesto que, en el minuto 49, Lucas Robertone ejecutó un gran pase al desmarque de Sadiq Umar y el nigeriano no perdonaba ante la salida de Diego López.



La UD Almería acababa de lograr lo más difícil: adelantarse frente al líder. Sin embargo, la alegría no duró demasiado porque Raúl de Tomás se inventó una jugada individual tras la que dejó el gol en bandeja a Dimata. Era el 1-1.



Mientras llegaban las anotaciones, el encuentro no dejó en ningún momento de estar equilibrado. En esas, tras una serie de alternativas, cuando el cronómetro marcaba que era el 68, R.D.T. cayó en el interior del área y el árbitro señaló penalti. El delantero del Espanyol fue el encargado de chutar la pena máxima y Makaridze, con una sensacional parada, el artífice de evitar el 1-2.



La respuesta rojiblanca no se haría esperar. Los almerienses iniciaron una nueva jugada de ataque en la que Lazo encontró el espacio justo como para poder probar fortuna con un golpeo desde la frontal. La intención era buena, pero un defensor se interpuso en la trayectoria del esférico y lo desvió a saque de esquina.



En la recta final tampoco se rompería el orden de ninguno de los conjuntos, derivando en que el reparto de puntos fuera una realidad. Así, la UD Almería aumenta su puntuación a la cifra de 61, permitiéndole mantener la tercera posición, con dos de ventaja sobre el Leganés, que es cuarto, y a siete del Mallorca, segundo clasificado, y a diez de la cabeza.